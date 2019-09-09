Обмен пленными: адвокат сказал, кто следующий на очереди

Российский адвокат, который защищает украинских политзаключенных, Илья Новиков озвучил имена, которые могут фигурировать в следующем раунде обмена пленными между Украиной и РФ.

Своими предположениями поделился он в комментарии "Громадському" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня есть двое подзащитных, которые были осуждены в России по обвинению в шпионаже: Валентин Выговский и Игорь Кияшко. Я очень надеюсь, что они попадут во второй раунд переговоров", – отметил Новиков.

Обмен пленными: адвокат сказал, кто следующий

По его словам, в РФ также остался последний участник "группы Сенцова" Алексей Черний. Ему осталось отбыть еще полтора года тюремного заключения.

При этом, адвокат обратил внимание, что кроме Эдема Бекирова, никто из крымских татар не попал в список на обмен.

"В украинском списке около 100 человек. Нужно понимать, что большая часть пленных все еще находятся в России и это вопрос будущего", – подчеркнул правозащитник.

Напомним, предприниматель из Киева Валентин Выговский был приговорен московским судом к 11 годам строгого режима по статье 276 УК (шпионаж) 15 декабря 2015 года. 31 марта Верховный суд подтвердил этот приговор и он вступил в законную силу.

Валентин Выговский Факты

Украинского адвоката, майора МВД в отставке Игоря Кияшко в декабре 2018 года приговорили к 8 годам лишения свободы якобы за шпионаж и контрабанду.

Игорь Кияшко Медиазона

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена заключенных, заявил, что вскоре в Украину могут вернуться и другие узники Кремля.

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