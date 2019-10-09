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9 октября • обновлено в 18:21
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Областей не будет: "Слуга народа" готовит масштабную реформу в Украине

5.1т Читать материал на украинском

В партии "Слуга народа" планируют реформировать административно-территориальное устройство Украины, объединив области в регионы, а районы – в округа.

Об этом заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко сообщил в интервью "Интерфакс-Украина". Изменения готовятся в рамках децентрализации.

Базовой административной единицей страны, как отметил нардеп, станут громады, которые планируется укрупнить.

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Областей не будет: "Слуга народа" готовит масштабную реформу в Украине

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"Процесс укрупнения для 80% громад будет выигрышным", – сказал политик.

Округ, как пояснил он, составят 10-15 громад, который возглавит префект. На уровне областей планируется назначение областными советами глав исполнительных органов, которым будут переданы полномочия.

"Там будет некоторая стадийность. Она вызвана процессом внесения изменений в Конституцию. Мы не можем их принять ранее февраля. До внесения изменений в Основной закон юридически мы не можем подавать в Раду законопроекты, в которых прописано другое административно-территориальное устройство, префекты. Но коммуникационно мы будем работать", – сказал он.

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"Согласно road map по децентрализации, до конца ноября планируем выйти на проект нового административно-территориального устройства и начать обсуждать его с людьми", – добавил Корниенко.

При этом планируется принять закон о службе в органах местного самоуправления, который давал бы социальные гарантии местным чиновникам, но запрещал бы входить в исполкомы депутатам, чтобы меньше политизировать их работу.

Параллельно на уровне области также будет назначаться префект, который должен координировать работу центральных органов исполнительной власти на местах и следить за законностью решений местного самоуправления.

Александр Корниенко

Александр Корниенко

НВ

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Корниенко рассказал, что в рамках децентрализации новое административно-территориальное устройство будет распространятся, в том числе, на временно неподконтрольные территории Украины – Крым и Донбасс.

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Темы
Децентрализация в Украине Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персона
Александр Корниенко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа политика реформа
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Gabor Istvan
Gabor Istvan
Безсмертного десять років тому мало не побили в його ж рідному селі за такі "ініціативи". Причому бити збирались абсолютно серйозно - врятували менти.
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Конечно не будет областей. Будут федеральные округа.
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Прям как а рашке- федеральные округа.
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