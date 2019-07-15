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"Объединить Украину!" Звезды поддержали языковой закон мощными видео

1.9т Читать материал на украинском

Украинские звезды поддержали языковой закон мощным видео: в ролике снялся лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец, лидер "Тіні сонця" Сергей Василюк, участники Mad Heads и лидер группы "Гайдамаки" Александр Ярмола. Кроме того, 16 июля на площадях 20 городов Украины простые украинцы также будут отмечать вступление закона в действие.

Об этом сообщают организаторы акций в ОО "Відсіч", одной из общественных организаций, которая участвовала в разработке закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве, Львове и Харькове состоятся концерты с участием Златы Огневич, Наталки Карпы, Tarabarova, Оксаны Мухи, Ivan Navi, Пиккардийской терции, Sonya Kay и других.

Сергей Танчинец

Сергей Танчинец

Скриншот с видео

Также во Всеукраинской акции примут участие такие города, как Одесса, Винница, Днепр, Херсон, Житомир, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Ананьев, Богуслав, Кропивницкий, Луцк, Мариуполь, Николаев, Первомайск, Полтава, Ривне, Ружин, Сумы, Тернополь, Тростянец, Умань, Черкассы, Чернигов.

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В Киеве она начнется в 19.00 возле Арки дружбы народов, во Львове – в 19.30 на проспекте Свободы возле памятника Шевченко, а в Харькове – в 19.00 на площади Свободы.

Организаторами акции являются общественные организации и волонтеры, а целью – популяризировать украинский язык.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия выдвинула наглый ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за языка.

В свою очередь глава партии "Слуга народа" Разумков сделал новое скандальное заявление о языке.

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Читайте все новости по теме "Закон о языках" на OBOZREVATEL.

Тема
Закон о языках
Место
Украина
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Чебан Борис
Чебан Борис
Кто из них звезды?
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CARGO 100
CARGO 100
15 июля 2019, 09:02 "П*здуйте, х*хлы, по дороге"...
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