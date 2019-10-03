"Нужно народное голосование!" Тимошенко призвала не допустить распродажу земли

Добиться принятия законов о референдуме и проведения всенародного голосования по земельному вопросу украинцы должны совместно, поскольку от этого зависит будущее Украины.

Об этом председатель ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила во время общения с аграриями, которые собрались перед Верховной Радой, протестуя против открытия рынка земли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик возмутилась тем, что правительственный законопроект о распродаже земли был внесен в повестку дня без обсуждения и решения профильного комитета, при том, что он не воспринимается пока ни обществом, ни аграриями.

Как отметила Тимошенко, законопроект несет опасность потери суверенитета Украины, ведь землю в приграничных областях смогут скупать лица с двойным гражданством. Кроме того, предполагается, что первоочередное право купить землю будут иметь те, кто арендуют ее. А сейчас, как известно, крупные агрохолдинги сконцентрировали в своих руках огромные территории и только ждут, чтоб быстро их приобрести.

Юлия Тимошенко выступила против закона о рынке земли Сайт прессслужбы ВО Батькивщина

К тому же, купить сельскохозяйственные угодья можно будет по установленной рыночной цене. Это означает, что если кто-то на 100 долларов даст больше, то будет иметь преимущественное право ее купить, добавила политик.

"Политической воли высшего уровня отдать землю украинским фермерам, крестьянам нет. Есть воля запустить сюда безграничные капиталы, с которыми не смогут конкурировать простые фермеры", – подчеркнула Тимошенко.

Неприемлемой парламентарий считает и норму о возможной для покупки площади земли. Так, в одни руки можно будет приобрести 0,5% всех сельскохозяйственных земель (это 210 тыс. Гектаров) и не более 15% территории области.

"Это означает, что одну область могут приобрести 6-7 человек. Надо помнить, что у нас 72% территории Украины – это сельскохозяйственная земля. Это не только распродажа с молотка, это реально продажа территории Украины", – убеждена она.

Политик призвала всех аграриев быть активными и вместе противостоять распродаже земли.

"Или не дадим прикоснуться к нашей земле, или они жестко это сделают, без учета интересов украинцев. Власть не имеет права распоряжаться землей за все грядущие поколения", – сказала парламентарий.

Тимошенко добилась того, что аграрный комитет ВРУ поддержал ее предложение провести парламентские слушания о целесообразности введения рынка земли до рассмотрения правительственного законопроекту в сессионном зале, а также на своем заседании в пятницу, 11 октября, рассмотреть все законопроекты относительно земли.

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