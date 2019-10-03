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3 октября • обновлено в 14:00
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"Нужно народное голосование!" Тимошенко призвала не допустить распродажу земли

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Добиться принятия законов о референдуме и проведения всенародного голосования по земельному вопросу украинцы должны совместно, поскольку от этого зависит будущее Украины.

Об этом председатель ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила во время общения с аграриями, которые собрались перед Верховной Радой, протестуя против открытия рынка земли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик возмутилась тем, что правительственный законопроект о распродаже земли был внесен в повестку дня без обсуждения и решения профильного комитета, при том, что он не воспринимается пока ни обществом, ни аграриями.

Как отметила Тимошенко, законопроект несет опасность потери суверенитета Украины, ведь землю в приграничных областях смогут скупать лица с двойным гражданством. Кроме того, предполагается, что первоочередное право купить землю будут иметь те, кто арендуют ее. А сейчас, как известно, крупные агрохолдинги сконцентрировали в своих руках огромные территории и только ждут, чтоб быстро их приобрести.

Юлия Тимошенко выступила против закона о рынке земли

Юлия Тимошенко выступила против закона о рынке земли

Сайт прессслужбы ВО Батькивщина

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К тому же, купить сельскохозяйственные угодья можно будет по установленной рыночной цене. Это означает, что если кто-то на 100 долларов даст больше, то будет иметь преимущественное право ее купить, добавила политик.

"Политической воли высшего уровня отдать землю украинским фермерам, крестьянам нет. Есть воля запустить сюда безграничные капиталы, с которыми не смогут конкурировать простые фермеры", – подчеркнула Тимошенко.

Неприемлемой парламентарий считает и норму о возможной для покупки площади земли. Так, в одни руки можно будет приобрести 0,5% всех сельскохозяйственных земель (это 210 тыс. Гектаров) и не более 15% территории области.

"Это означает, что одну область могут приобрести 6-7 человек. Надо помнить, что у нас 72% территории Украины – это сельскохозяйственная земля. Это не только распродажа с молотка, это реально продажа территории Украины", – убеждена она.

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Политик призвала всех аграриев быть активными и вместе противостоять распродаже земли.

"Или не дадим прикоснуться к нашей земле, или они жестко это сделают, без учета интересов украинцев. Власть не имеет права распоряжаться землей за все грядущие поколения", – сказала парламентарий.

Тимошенко добилась того, что аграрный комитет ВРУ поддержал ее предложение провести парламентские слушания о целесообразности введения рынка земли до рассмотрения правительственного законопроекту в сессионном зале, а также на своем заседании в пятницу, 11 октября, рассмотреть все законопроекты относительно земли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что перед открытием рынка земли нужно дать возможность мелким фермерам получить доступ к дешевым кредитам.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

  • Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у Гончарука.

  • Позже Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году;

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что после открытия рынка земли покупать украинский чернозем смогут только граждане нашей страны

  • В Верховную Раду во вторник, 1 октября, подали проект закона №2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности, а также прав на них через электронные аукционы.

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Тема
Рынок земли в Украине
Персоны
Александр Тимошенко Юлия Тимошенко
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Мир Миру
Мир Миру
Тимошенко права, треба припинити дерибан землі та навести лад зі сплатою орендної плати державі. А держава за рахунок цих (та інших) коштів має гарантувати кожній українській дитині фінансову допомогу до досягнення нею 18-річного віку.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Поддерживаю!на счёт земли референдум бы не помешал
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