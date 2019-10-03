"Нужно народное голосование!" Тимошенко призвала не допустить распродажу земли

Добиться принятия законов о референдуме и проведения всенародного голосования по земельному вопросу украинцы должны совместно, поскольку от этого зависит будущее Украины.
Об этом председатель ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила во время общения с аграриями, которые собрались перед Верховной Радой, протестуя против открытия рынка земли (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Политик возмутилась тем, что правительственный законопроект о распродаже земли был внесен в повестку дня без обсуждения и решения профильного комитета, при том, что он не воспринимается пока ни обществом, ни аграриями.
Как отметила Тимошенко, законопроект несет опасность потери суверенитета Украины, ведь землю в приграничных областях смогут скупать лица с двойным гражданством. Кроме того, предполагается, что первоочередное право купить землю будут иметь те, кто арендуют ее. А сейчас, как известно, крупные агрохолдинги сконцентрировали в своих руках огромные территории и только ждут, чтоб быстро их приобрести.
Юлия Тимошенко выступила против закона о рынке земли
Сайт прессслужбы ВО Батькивщина
К тому же, купить сельскохозяйственные угодья можно будет по установленной рыночной цене. Это означает, что если кто-то на 100 долларов даст больше, то будет иметь преимущественное право ее купить, добавила политик.
"Политической воли высшего уровня отдать землю украинским фермерам, крестьянам нет. Есть воля запустить сюда безграничные капиталы, с которыми не смогут конкурировать простые фермеры", – подчеркнула Тимошенко.
Неприемлемой парламентарий считает и норму о возможной для покупки площади земли. Так, в одни руки можно будет приобрести 0,5% всех сельскохозяйственных земель (это 210 тыс. Гектаров) и не более 15% территории области.
"Это означает, что одну область могут приобрести 6-7 человек. Надо помнить, что у нас 72% территории Украины – это сельскохозяйственная земля. Это не только распродажа с молотка, это реально продажа территории Украины", – убеждена она.
Политик призвала всех аграриев быть активными и вместе противостоять распродаже земли.
"Или не дадим прикоснуться к нашей земле, или они жестко это сделают, без учета интересов украинцев. Власть не имеет права распоряжаться землей за все грядущие поколения", – сказала парламентарий.
Тимошенко добилась того, что аграрный комитет ВРУ поддержал ее предложение провести парламентские слушания о целесообразности введения рынка земли до рассмотрения правительственного законопроекту в сессионном зале, а также на своем заседании в пятницу, 11 октября, рассмотреть все законопроекты относительно земли.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что перед открытием рынка земли нужно дать возможность мелким фермерам получить доступ к дешевым кредитам.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.
Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у Гончарука.
Позже Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году;
Президент Владимир Зеленский заявил, что после открытия рынка земли покупать украинский чернозем смогут только граждане нашей страны
В Верховную Раду во вторник, 1 октября, подали проект закона №2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности, а также прав на них через электронные аукционы.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.