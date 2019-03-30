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Новый удар по России: дипломат рассказал, как НАТО поможет Украине

2.2тЧитать материал на украинском

Новые жесткие меры НАТО в отношении России, которые анонсировал госсекретарь США Майкл Помпео, будут включать в себя помощь Украине и санкции против высокопоставленных российских военных.

Об этом рассказал в эфире ObozTV дипломат, сотрудник посольства Украины в США 2015-2016 гг Андрей Телиженко, комментируя резонансное заявление Помпео.

"В первую очередь, будут дальше вводить санкции относительно военных чинов, которые имеют бизнес за пределами Российской Федерации", – заявил украинский дипломат.

"А во-вторых, это военная помощь Украине. Это не только "Джавелины", но и другая военная техника, которая будет передана Украине в ближайшее время – в течение этого года и в начале следующего", – сообщил он.

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Как отметил Телиженко, такие меры принимаются не только потому, что Украина – "дружественная страна и союзник США".

"Это работа Помпео для президентской кампании, чтобы поддержать Трампа и его консервативных избирателей, которые разделяют такую идеологию", – объяснил он.

Дипломат также спрогнозировал, что санкции, предложенные США, поддержат Великобритания и Канада: "Это одни из главных союзников по НАТО, которые сотрудничают с Украиной, помогают ей в разных военных программах. С этими странами будут шаги по санкциям и военной помощи".

Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVСанкции против РоссииХолодная война между Западом и РоссиейРоссийско-украинский конфликт
Персона
Андрей Телиженко
Место
Украина
Теги
НАТОсанкции
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Это только на корумпированной Украине военные могут вести бизнес, эта колония к цивилизованным странам не относится)))
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Рагули, вам хозяева уже пару линкоров подкинули, что не забираете? С нетерпением жду шоу "Перегон пендосских корыт к берегам незалежной от мозгов территории"
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Питон Каа
Питон Каа
"В первую очередь, будут дальше вводить санкции относительно военных чинов, которые имеют бизнес за пределами Российской Федерации", – заявил украинский дипломат, я конечно дико извиняюсь, но во всех нормальных странах военные не имеют права иметь бизнес, тем более за границей, может быть на Украине и не так, ну так ее никто и не называет нормальной страной - это колония США.
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