Новый удар по России: дипломат рассказал, как НАТО поможет Украине

Новые жесткие меры НАТО в отношении России, которые анонсировал госсекретарь США Майкл Помпео, будут включать в себя помощь Украине и санкции против высокопоставленных российских военных.

Об этом рассказал в эфире ObozTV дипломат, сотрудник посольства Украины в США 2015-2016 гг Андрей Телиженко, комментируя резонансное заявление Помпео.

"В первую очередь, будут дальше вводить санкции относительно военных чинов, которые имеют бизнес за пределами Российской Федерации", – заявил украинский дипломат.

"А во-вторых, это военная помощь Украине. Это не только "Джавелины", но и другая военная техника, которая будет передана Украине в ближайшее время – в течение этого года и в начале следующего", – сообщил он.

Как отметил Телиженко, такие меры принимаются не только потому, что Украина – "дружественная страна и союзник США".

"Это работа Помпео для президентской кампании, чтобы поддержать Трампа и его консервативных избирателей, которые разделяют такую идеологию", – объяснил он.

Дипломат также спрогнозировал, что санкции, предложенные США, поддержат Великобритания и Канада: "Это одни из главных союзников по НАТО, которые сотрудничают с Украиной, помогают ей в разных военных программах. С этими странами будут шаги по санкциям и военной помощи".

Госсекретарь США Майкл Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Госсекретарь США Майкл Помпео пообещал в рамках НАТО "дать отпор тому, чем Россия занимается в Крыму и Азовском море, в регионе".

Ранее Канада вместе с США и странами ЕС расширили санкционный список в отношении России из-за агрессии против Украины.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал