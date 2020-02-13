Новинский выступил против запрета на поставки воды в Крым

Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма Вадим Новинский выразил несогласие с рекомендациями Комитета по правам человека о продолжении запрета на поставки питьевой воды в Крым.

Отдельное мнение относительно данной рекомендации Комитета народный депутат подал в письменной форме.

"Международное гуманитарное право, в частности ратифицированная Украиной четвертая Женевская конвенция и приложения к ней, обязывают наше государство обеспечивать условия для сохранения жизни и здоровья мирного населения. И экономическая блокада Донбасса, и запрет на поставки пресной воды в Крым – это запрещенные меры принуждения по отношению к гражданскому населению, и рано или поздно украинское государство должно будет дать им оценку", – написал Новинский.

Вадим Новинский

"Недопустимо, препятствуя обеспечению мирных граждан Украины жизненно важными ресурсами, говорить о том, что это необходимо для политического давления на Российскую Федерацию. В первую очередь это – репрессивные меры по отношению к нашим соотечественникам. И они должны быть прекращены", – заявил Новинский.

Он напомнил, что шестой год жители Крыма и Донбасса живут в условиях экономической блокады, которая не только не ведет к реинтеграции, но и усугубляет пропасть между нами, ослабляя государственность.

"Считаю, профильный комитет Верховной Рады должен воздерживаться от подобных политических заявлений, особенно когда речь идет о жизнеобеспечении миллионов граждан Украины", – добавил народный депутат.

Напомним, ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили с апреля 2014 года

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