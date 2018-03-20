Новая суперпартия: Гройсман отказал Порошенко и "Народному фронту"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отказался входить в объединенную партию власти, переговоры о создании которой ведут "Народный фронт" и Блок Петра Прошенко.

Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники, именно глава Кабмина, по замыслу идеологов идеи объединения крупнейших парламентских политсил, должен был возглавить новую "суперпартию" и получить в ней 20%-ную квоту для своих людей.

Издание отмечает, что переговоры между БПП и НФ идут уже более года, но по-прежнему далеки от завершения.

После Нового года в переговорах еще появились две стороны собственно Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко.

В таком – четырехстороннем – формате стороны к концу февраля якобы пришли к рамочной договоренности о создании общей партии.

Квоты должны были быть распределены следующим образом – 50% БПП, 30% "Народный фронт" и 20% Гройсман. В квоту Порошенко была также "вшита" доля Кличко, что сразу вызвало недовольство киевского мэра, который до сих пор числится главой президентской партии "Солидарность".

Однако в марте, по информации издания, переговоры о создании общего проекта в очередной раз зашли в тупик.

Как сообщили источники и в окружении Порошенко, и в руководстве "Народного фронта", от объединения отказался премьер Владимир Гройсман.

"Объединения уже не будет точно. Сам "фронт", без Гройсмана, нам не интересен. Зачем нам прибавлять себе их негатив?", - говорит собеседник в окружении президента.

Еще один источник в АП также подтверждает выход премьера из переговоров, но отмечает, что стороны могут вернуться к обсуждению совместного проекта позже.

Напомним, что сам Гройсман публично в конце февраля заявил, что будет участвовать в следующих парламентских выборах. А 16 марта в интервью "Радио НВ" премьер сказал, что на президентские выборы 2019-го года не пойдет.