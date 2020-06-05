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6 июня • обновлено в 00:20
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Никто в Украине не исполняет прихоти Кремля – Кулеба

2.8т
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Украинская власть не исполняет никаких прихотей России и занимает жесткую позицию в переговорах по Донбассу.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 5 июня. Так он ответил на слова критиков, которые распространяют сообщения о "капитуляции".

"Никто в украинской власти не исполняет никаких прихотей Кремля!" – сказал дипломат, отметив, что находится в переговорном процессе с РФ с 2014 года.

Кулеба подчеркнул, что Украина не будет вести прямой диалог с "Л/ДНР" и требует вывода российских войск и возвращения контроля над границей.

"Самая лучшая оценка – это оценка врага. И когда враг бросается на меня, на Алексея [Резникова], на президента, и начинает критиковать, что мы слишком жесткие и неконструктивные, а тут мы приходим и выслушиваем, что исполняем прихоти Кремля, то что-то не сходится в этой картинке", – отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Как писал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников призвал подписантов Будапештского меморандума помочь Украине в борьбе против России.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Свобода слова Савика Шустера Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Кулеба Савик Шустер
Место
Украина
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