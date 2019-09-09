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9 сентября • обновлено в 12:53
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Крымчане саботировали выборы: Муджабаев сделал резкое заявление

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Незаконные выборы в аннексированном Россией Крыме проигнорировали многие жители полуострова, уверен журналист Айдер Муджабаев. Разочаровавшиеся во властях РФ крымчане, по его мнению, тем самым показали свое отношение к властям.

Об это журналист заявил в комментарии OBOZREVATEL, рассказывая о непризнании этих выборов странами Балтии. Он напомнил, что мир не признает российскую власть в Крыму вообще, ведь полуостров оккупирован Россией.

"Сложно говорить о каких-то выборах в Крыму, о их признании или непризнании. Ни одна цивилизованная страна эти выборы не признает, ведь Крым оккупирован Россией. В Крыму никогда не было нормальных выборов. Даже на тот фейковый референдум в 2014-м году пришло не больше 34% населения. В этот раз крымчане тоже не пошли голосовать. И правильно, что не пошли. А что решает их голос?", – уточнил Муждабаев.

"Выборы" в Крыму

"Выборы" в Крыму

ru.krymr.com

По его словам, в России никакие выборы ничего не решают, а в местные органы власти – так тем более. Самим крымчанам давно дали понять, что "их мнение вообще никто учитывать не будет".

Новости
Крым – оккупирован, российские выборы – сплошной фейк

"Это самое большое удивление, которое испытывают сторонники "русского мира" от момента, как вдруг выяснили, что они на хр*н этому "русскому миру" не нужны. И если оккупанты кому-то рассказывают о каких-то выборах – это все изначальный фейк. Никогда в Крыму не было нормальных выборов", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня прошли во всех 85 регионах страны, в том числе и в Крыму. МИД Украины выразило протест.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Выборы в России
Персона
Айдер Муждабаев
Место
Украина
Теги
Выборы 2019 Крым Новости Крыма Новости России
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Жалок как все оторванные от кормушки
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