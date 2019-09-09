Крымчане саботировали выборы: Муджабаев сделал резкое заявление

Незаконные выборы в аннексированном Россией Крыме проигнорировали многие жители полуострова, уверен журналист Айдер Муджабаев. Разочаровавшиеся во властях РФ крымчане, по его мнению, тем самым показали свое отношение к властям.

Об это журналист заявил в комментарии OBOZREVATEL, рассказывая о непризнании этих выборов странами Балтии. Он напомнил, что мир не признает российскую власть в Крыму вообще, ведь полуостров оккупирован Россией.

"Сложно говорить о каких-то выборах в Крыму, о их признании или непризнании. Ни одна цивилизованная страна эти выборы не признает, ведь Крым оккупирован Россией. В Крыму никогда не было нормальных выборов. Даже на тот фейковый референдум в 2014-м году пришло не больше 34% населения. В этот раз крымчане тоже не пошли голосовать. И правильно, что не пошли. А что решает их голос?", – уточнил Муждабаев.

"Выборы" в Крыму ru.krymr.com

По его словам, в России никакие выборы ничего не решают, а в местные органы власти – так тем более. Самим крымчанам давно дали понять, что "их мнение вообще никто учитывать не будет".

"Это самое большое удивление, которое испытывают сторонники "русского мира" от момента, как вдруг выяснили, что они на хр*н этому "русскому миру" не нужны. И если оккупанты кому-то рассказывают о каких-то выборах – это все изначальный фейк. Никогда в Крыму не было нормальных выборов", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня прошли во всех 85 регионах страны, в том числе и в Крыму. МИД Украины выразило протест.

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