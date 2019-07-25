Независимое государство: у Зеленского заговорили о новом статусе для Крыма

В Конституцию Украины могут включить пункт о национальной автономии ныне аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев в эфире ATR. Он подчеркнул, что в Украине появился прообраз комитета парламента по оккупированным территориям. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Он подчеркнул, что с XIX века Украина сотрудничала с независимым Крымским ханством.

"Россия проглотила Крым – независимое государство, веками независимое", – подчеркнул Потураев.

Советник Зеленского также отметил, что Крым нельзя называть турецкой колонией, а подобные заявления являются частью пропаганды.

Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый глава Меджлиса, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев заявил, что с Россией случится то, что точно вернет Крым. Это неизбежно.

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