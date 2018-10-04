NewsOne и "112 Украина" - закрыть! Рада обратилась к СНБО

Верховная Рада приняла постановление об обращении в Совет национальной безопасности относительно введения санкций в отношении компаний, которые находятся в собственности телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Соответствующий документ № 9157 4 октября на заседании парламента поддержали 229 народных депутата при минимально необходимых 226.

В частности, ограничительные меры коснутся организаций "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ" и "Новости 24 часа".

Согласно решению, должны быть аннулированы и прекращены лицензии и другие разрешения, которые необходимы для деятельности ООО, должен быть введен запрет на использование ими радиочастотного ресурса Украины.

Кроме того, санкции предусматривают блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвратить вывод капиталов за пределы Украины, прекратить выполнение экономических и финансовых обязательств.

Отметим, согласно информации на сайте телеканалов, компания ООО "Новости 24 часа" указана в структуре собственности канала NewsOne, остальные шесть юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

За соответствующее постановление проголосовали 98 нардепов от фракции БПП, 67 – "Народный фронт", 22 - позафракционные, 14 - "Самопоміч", 16 – Радикальная партия Ляшко, 9 – "Батьківщина", 3 – группа "Воля народа".

При этом фракция Оппозиционного блока голосовала против: за – 0, против – 38, а также партия "Відродження": за – 0, против – 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили применить санкции в отношении 192 российских книг и 35 издательств. Специалисты нашли в книгах призывы к ликвидации независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершению террористических актов, посягательству на права и свободы человека.