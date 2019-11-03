"Ненавидел ее!" Всплыли неожиданные данные об отношении Трампа к Украине

Президент США Дональд Трамп с первых дней на своем посту негативно относился к украинским властям и стране в целом.

Причина этого кроется в подозрениях Украины в сотрудничестве с Демократической партией США и Хиллари Клинтон в частности. Об этом со ссылкой на трех приближенных к Трампу источников пишет Washington Post.

С момента запуска процедуры импичмента Трампа около дюжины свидетелей давали показания относительно его "непримиримой ненависти" к Украине, которую он испытывал в первые дни своей работы в Белом доме.

"Мы никогда не могли этого понять. Были обвинения в том, что они (власти Украины. – Ред.) каким-то образом работали с кампанией Клинтон. Были обвинения, что они причинили ему этим боль. Он просто ненавидел Украину", – поделился близкий к американскому президенту источник.

Зеленский и Трамп Коллаж

По его словам, враждебность Трампа по отношению к Украине достигла таких масштабов, что его советники пришли к выводу, что единственным способ преодоления ее является организация встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Официально эти показания в Белом доме не прокомментировали.

Как писал OBOZREVATEL:

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