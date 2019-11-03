"Ненавидел ее!" Всплыли неожиданные данные об отношении Трампа к Украине

Президент США Дональд Трамп с первых дней на своем посту негативно относился к украинским властям и стране в целом.
Причина этого кроется в подозрениях Украины в сотрудничестве с Демократической партией США и Хиллари Клинтон в частности. Об этом со ссылкой на трех приближенных к Трампу источников пишет Washington Post.
С момента запуска процедуры импичмента Трампа около дюжины свидетелей давали показания относительно его "непримиримой ненависти" к Украине, которую он испытывал в первые дни своей работы в Белом доме.
"Мы никогда не могли этого понять. Были обвинения в том, что они (власти Украины. – Ред.) каким-то образом работали с кампанией Клинтон. Были обвинения, что они причинили ему этим боль. Он просто ненавидел Украину", – поделился близкий к американскому президенту источник.
Зеленский и Трамп
Коллаж
По его словам, враждебность Трампа по отношению к Украине достигла таких масштабов, что его советники пришли к выводу, что единственным способ преодоления ее является организация встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Официально эти показания в Белом доме не прокомментировали.
Как писал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
Импичмент Трампа поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".
Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.
Стало известно, что Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
23 октября конгрессмены от Республиканской партии сорвали выступление представительницы Пентагона, которая пришла свидетельствовать по делу об импичменте. Разгорелась перепалка, которая переросла в столкновение, пришлось вызывать полицию.
Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
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