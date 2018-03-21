Стало известно, скольким россиянам запрещен въезд в Украину

Запрет на въезд в Украину касается более 600 граждан России.

Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.

"По состоянию на сегодняшнее утро въезд на территорию Украины запрещен почти 650 гражданам России", - отметил Слободян в комментарии ТАСС.

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Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что только в 2017 году не пропустила в страну около 1500 иностранцев, в том числе артистов. Ведомство обосновало запреты, в частности, тем, что эти граждане незаконно посещали оккупированный Россией Крым без разрешения Киева.

Как сообщал Обозреватель, 21 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое ужесточит правила въезда в Украину для россиян.