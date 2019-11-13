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13 ноября • обновлено в 12:25
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"Не услышан селянин и фермер!" Геращенко призвала к диалогу относительно рынка земли

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Законопроект, который предлагает президентская фракция "Слуга народа" о рынке земли не отвечает интересам украинского общества и в таком виде не может быть принят.

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что фракция "ЕС" категорически против, чтобы судьбоносные для страны законы обсуждались по сокращенной процедуре и принимались в спешке.

"В законе, который сегодня пытаются протащить "слуги", нет ключевого – права украинцев купить землю. Да, они смогут продать свои паи, но купить они ее не смогут. Ведь не предусмотрено прозрачный кадастр земли, нет такой позиции, как качество земли, а идет "уравниловка" плодовитых земель Черкасской, Полтавской и более сложных для обработки земель Херсонщины", - сказала Геращенко.

Геращенко призвала к диалогу относительно рынка земли

Геращенко призвала к диалогу относительно рынка земли

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Она добавила, что также не предусмотрена защита земли для того, чтобы люди, которые обрабатывают землю могли вкладывать земли.

"Кроме того, не предусмотрено создание земельного банка. На самом деле, в предложенных проектах законов не услышан простой селянин и фермер", – подчеркнула политик.

Геращенко отметила, что лучший выход из этой ситуации – отложить рассмотрение вопроса, сесть вместе за круглый стол и разработать такой законопроект, который объединит сессионный зал.

"Этот законопроект должен защитить селян, ввести в Украине прозрачный кадастр земли, должен запретить отдавать в одни руки 200 тысяч гектаров земли, ведь это приведет к официальному созданию латифундистов в Украине, а не станет помощью фермерам", – добавила она.

"Наша фракция предлагает сегодня снять этот вопрос с рассмотрения провести серьезную политическую и общественную дискуссию", – подытожила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Мораторий на продажу земли
Персона
Ирина Геращенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Кремля Рука
Кремля Рука
А на колени падала с разбегу?
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