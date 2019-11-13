"Не услышан селянин и фермер!" Геращенко призвала к диалогу относительно рынка земли

Законопроект, который предлагает президентская фракция "Слуга народа" о рынке земли не отвечает интересам украинского общества и в таком виде не может быть принят.

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что фракция "ЕС" категорически против, чтобы судьбоносные для страны законы обсуждались по сокращенной процедуре и принимались в спешке.

"В законе, который сегодня пытаются протащить "слуги", нет ключевого – права украинцев купить землю. Да, они смогут продать свои паи, но купить они ее не смогут. Ведь не предусмотрено прозрачный кадастр земли, нет такой позиции, как качество земли, а идет "уравниловка" плодовитых земель Черкасской, Полтавской и более сложных для обработки земель Херсонщины", - сказала Геращенко.

Геращенко призвала к диалогу относительно рынка земли

Она добавила, что также не предусмотрена защита земли для того, чтобы люди, которые обрабатывают землю могли вкладывать земли.

"Кроме того, не предусмотрено создание земельного банка. На самом деле, в предложенных проектах законов не услышан простой селянин и фермер", – подчеркнула политик.

Геращенко отметила, что лучший выход из этой ситуации – отложить рассмотрение вопроса, сесть вместе за круглый стол и разработать такой законопроект, который объединит сессионный зал.

"Этот законопроект должен защитить селян, ввести в Украине прозрачный кадастр земли, должен запретить отдавать в одни руки 200 тысяч гектаров земли, ведь это приведет к официальному созданию латифундистов в Украине, а не станет помощью фермерам", – добавила она.

"Наша фракция предлагает сегодня снять этот вопрос с рассмотрения провести серьезную политическую и общественную дискуссию", – подытожила Геращенко.

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