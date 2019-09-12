Главная Новости
13 сентября • обновлено в 01:53
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Не мог смотреть в глаза": Гриб пояснил, почему не пожал руку Зеленскому

1.2т Читать материал на украинском

Экс-политзаключенный Павел Гриб, которого освободили в рамках обмена между РФ и Украиной, заявил, что при прибытии в Киев не пожал руку президенту Владимиру Зеленскому из-за дезориентации.

Об этом он сообщил в интервью "BBC News Украина", отвечая на соответствующий вопрос журналиста (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"К сожалению, я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Затем подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза.

Новости
"Пережил второе рождение": освобожденный крымскотатарский активист сделал трогательное заявление

Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так случилось", – сказал он.

Павел Гриб

Павел Гриб

Скрин видео

"После выборов президента я уже думал о том, что может произойти обмен, мониторил новости", – добавил он.

Когда, по словам бывшего заключенного, его этапировали из СИЗО-4 Ростова-на-Дону в московское "Лефортово", то, сидя в самолете, он понял, "что это или что-то очень срочное, или будет обмен". Причину этапа эму сообщили в первый день в Москве.

Отметим, за два года 21-летний Павел Гриб прошел в России четыре СИЗО: одно – в Краснодаре, где происходило следствие, два – в Ростове-на-Дону, где заседал суд, одно – в Москве, откуда украинский отправили в Киев.

Его обвинили в содействии террористической деятельности: он якобы склонял школьницу из Сочи Татьяну Ершову заложить взрывчатку на выпускном в школе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

  • Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Персоны
Павел Гриб Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
обмен политзаключенный видео
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
1
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
надия 2)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel