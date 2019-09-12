"Не мог смотреть в глаза": Гриб пояснил, почему не пожал руку Зеленскому

Экс-политзаключенный Павел Гриб, которого освободили в рамках обмена между РФ и Украиной, заявил, что при прибытии в Киев не пожал руку президенту Владимиру Зеленскому из-за дезориентации.

Об этом он сообщил в интервью "BBC News Украина", отвечая на соответствующий вопрос журналиста (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"К сожалению, я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Затем подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза.

Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так случилось", – сказал он.

Павел Гриб Скрин видео

"После выборов президента я уже думал о том, что может произойти обмен, мониторил новости", – добавил он.

Когда, по словам бывшего заключенного, его этапировали из СИЗО-4 Ростова-на-Дону в московское "Лефортово", то, сидя в самолете, он понял, "что это или что-то очень срочное, или будет обмен". Причину этапа эму сообщили в первый день в Москве.

Отметим, за два года 21-летний Павел Гриб прошел в России четыре СИЗО: одно – в Краснодаре, где происходило следствие, два – в Ростове-на-Дону, где заседал суд, одно – в Москве, откуда украинский отправили в Киев.

Его обвинили в содействии террористической деятельности: он якобы склонял школьницу из Сочи Татьяну Ершову заложить взрывчатку на выпускном в школе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!