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"Не имел права!" Зеленский отреагировал на отдых Богдана в Сен-Тропе

17.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не одобряет поездку главы своего Офиса Андрея Богдана на свадьбу в Сен-Тропе, которая совпала с Днем Независимости Украины.

Своим мнением поделился он в интервью актеру Станиславу Боклану, приуроченному 100 дням президентства, которое транслировал в субботу, 31 августа, телеканал "1+1".

"Богдан ушел в отпуск, и это было не 24-го. Он поехал не в День Независимости. Это его официальный отпуск. Мы договорились – я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-ое был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей", – прокомментировал президент.

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Зеленский отреагировал на отдых Богдана в Сен-Тропе

Зеленский отреагировал на отдых Богдана в Сен-Тропе

"Я позвонил и сказал, что он второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и не имеет права на День Независимости своей страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он неправ. Нарушал ли он закон – да, не нарушал. Но я думаю, что не все меряется законами. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Богдан провел День Независимости Украины во Франции на свадьбе известного украинского юриста и блогера Андрея Довбенко.

Он оправдался, заявив, что вправе в выходные дни отдыхать там, где считает нужным.

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан Станислав Боклан
Место
Украина
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Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
Я читаю ответы нашего преЗЕдента- я в шоке! как односложно и не правильно он строит свои предложения, так обычно отвечает 3-классник, который кроме МУ-МУ Тургенева в жизни ни одной книжки не читал, словарного запаса как у Элочки Людоедки из известного произведения Ильфа и Петрова. Я не удивлена, сама закончила тот же вуз , что и преЗЕдент. Знаю чего там что стоит, да еще и папа преподает- ха, ха!!!
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Идет война, какой отпуск на...?
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Hecke Josef
Hecke Josef
Месяц как на работе и уже отпуск?!Хорошо живёте,"таварисчи"!
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