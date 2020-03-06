Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания окончательно запретил трансляцию иностранного телеканала RTVi в Украине.

Решение было принято 6 марта, сообщается на сайте регулятора.

Нацсовет пришел к заключению, что в эфире телеканала регулярно появляются российские фильмы и российские артисты, которые угрожают национальной безопасности Украины. Среди них - Владимир Меньшов, Николай Цискаридзе, Михаил Пореченков.

Также 1 марта в одной из телепрограмм RTVi была показана карта мира, на которой Крым обозначен как территория РФ.

В сентябре 2018 года регулятор ввел шестимесячный запрет на ретрансляцию этого телеканала. В марте запрет был продлен на год. Срок действия истекал 7 марта.

В конце февраля – начале марта Нацсовет снова проверил RTVi и зафиксировал многочисленные несоответствия закону "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение и оштрафовал телеканал NewsOne за разжигание вражды и распространение российской пропаганды.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!