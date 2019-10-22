"Настраивал против Украины!" Выяснились детали встречи Трампа со скандальным политиком

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся в Вашингтоне еще 13 мая, резко высказывался в адрес Украины, чем мог ухудшить мнение американского лидера о ней.

Отмечается, что подозрительный взгляд Трампа на Украину подготовил почву для событий, которые привели к расследованию импичмента против него. Об этом сообщает New York Times.

Так, визит Орбана, который считается автократом, свернувшим демократию, вызвал острый спор в резиденции президента США. Тогдашний советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и экс-старший директор Совета нацбезопасности по евразийским и российским делам Фиона Хилл выступили против приглашения премьера Венгрии. Но на этом настоял и. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани, поддержавший встречу.

Трамп и Орбан

"В результате Трамп в критический момент украинской саги сел в Овальном кабинете вместе с имеющим негативный взгляд на Украину европейским лидером и подтверждающим мысли, которые тот неоднократно в течение многих лет слышал от своего личного адвоката Рудольфа Джулиани и президента России Владимира Путина", — говорится в материале.

Орбан, наследуя стиль кремлевской пропаганды, публично обвинял Украину в угнетении ей венгерского меньшинства. Его правительство якобы считает эту страну "полуфашистской" и блокирует важные для нее встречи с ЕС и НАТО.

"Разговоры американского лидера с Путиным, премьер-министром Венгрии Орбаном и другими усиливали его (Трампа. — Ред.) восприятие Украины как безнадежно коррумпированной страны, которая, как он считал, искала пути подорвать его шансы на президентских выборах в США 2016 года", — отмечает издание со ссылкой на американских чиновников.

Трамп и Орбан

Вскоре после такого разговора глава США 23 мая встретился с несколькими своими советниками, которые вернулись с инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

"Министр энергетики Рик Перри, тогдашний специальный представитель по вопросам Украины Курт Волкер, а также посол в ЕС Гордон Сондленд заверили Трампа в том, что Зеленский является "реформатором, заслуживающим американской поддержки"

Но тот выразил глубокое сомнение и заявив, что украинцы — "ужасные люди", которые "пытались сбить" его во время президентских выборов в 2016 году. После этого лидер США направил присутствующих на встрече пообщаться с его личным адвокатом Джулиани о своей обеспокоенности по поводу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп решил провести встречу со скандальным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, несмотря на призывы Конгресса ее отменить. Среди главных тем обсуждения были — энергетика, торговля и сотрудничество в сфере безопасности. Кроме того, политики обсуждали миграционные вопросы, поскольку придерживаются однаково жесткой позиции.

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