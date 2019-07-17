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"Наследник Голохвастова": "слугу народа" Тищенко затроллили в ярком видео

2.3т Читать материал на украинском

В сети появился забавный клип, в котором ресторатора Николая Тищенко, который баллотируется в верховную Раду от "Слуги народа", сравнили с комичным персонажем Голохвастовым.

В ролике собрали множество скандальных ляпов, которыми отличился одиозный кандидат в нардепы. Его опубликовали на YouTube-канале svyat (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Николай Тищенко

Николай Тищенко

Tv.ua

В частности, Тищенко припомнили его безграмотную речь во время процедуры маникюра и участие в помпезных телешоу. Кроме того, в клипе даже есть фрагмент выступления "95 квартала", в котором нынешний президент Украины Владимир Зеленский и покровитель ресторатора, который метит в Раду, насмехается над его самовлюбленностью.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николай Тищенко состоял в ОПГ и был известен в криминальных кругах как "Коля Оболонский".

Напомним: недавно в Instagram-ленте жителей Киева (прежде всего Святошинского района) появилось предложение якобы от команды кандидата по 219 избирательному округу Николая Тищенко бесплатно поесть в сети его ресторанов. Такая реклама разгневала киевлян.

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Персона
Николай Тищенко
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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