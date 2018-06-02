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"Наследие": Кернес назвал войну на Донбассе "гражданской"

1.8тЧитать новость на украинском

Скандальный мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что на Донбассе идет "гражданская война".

Такое заявление он сделал в эфире телеканала Zik, рассуждая о том, какой страной приходится руководить президенту Украины Петру Порошенко.

"Президенту досталось такое наследство: аннексия Крыма – раз; гражданская война, которая называется АТО – два; армии нет – три", – сказал Кернес.

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Отвечая на ремарку ведущей, что президент называет происходящее на Донбассе не гражданской войной, а войной с Россией, мэр Харькова отметил: "Он называет ее с Россией, люди называют ее по-другому".

"Каждый называет так, как он считает необходимым", – добавил мэр Харькова.

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Напомним, ранее Кернес назвал роковую ошибку Януковича.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Геннадий Кернес
Место
Украина
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