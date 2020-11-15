Нарушения во время второго тура выборов в Украине: что происходит на участках. Фото и видео

В воскресенье, 15 ноября, проходит второй тур местных выборов в ряде городов Украины. Зафиксированы первые нарушения на избирательных участках.

В частности, мэра избирают в Сумах, Одессе, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском, Украинке и Херсоне.

Национальная полиция работает в усиленном режиме для предотвращения нарушений на выборах.

OBOZREVATEL непрерывно следит за ситуацией в режиме онлайн.

08:44 – В Украинке на некоторых участках урны не опечатаны:

08:50 – Также в Украинке глава комиссии №320771 вместо того, чтобы раздать все бюллетени на столы, как того требует закон, оставила часть на подоконнике, часть в сейфе, пишет Telegram-канал Dubinsky.pro.

"Это классическая схема, при которой осуществляется вынос бюллетеня, для организации вбросов, каруселей и других фальсификаций", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время избирательной кампании накануне местных выборов в 2020 году в Украине выявили множество манипуляций и правонарушений. Наихудшая ситуация сложилась в крупных городах.

По данным Министерства внутренних дел, на местных выборах в Украине 25 октября на 17:00 было зафиксировано 5877 нарушений.