"Народ должен знать правду!" Бродский обратился к Зеленскому из-за "интервью"

Президент Украины Владимир Зеленский обязан дать настоящее интервью представителям СМИ по итогам 100 дней своей работы.

С таким призывом к Зеленскому обратился президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский.

"Это чисты пиар, или просто продолжение кино. Это не честно. Должны прийти серьёзные журналисты и задать серьёзные вопросы. Народ должен не восхищаться, а просто знать правду. Власть - не синекура, власть - голгофа. И тогда, когда вы знаете, что будут спрашивать, вы будете делать всё честно и улучшаться", - написал он в Facebook.

По словам Бродского, "интервью" президента получилось красивым, но похожим на обман.

"Кстати, было бы очень хорошо, чтобы вам присылали смс не только о погибших воинах на войне, а и погибших гражданах на дорогах. Поверьте, что их судьбы не менее трагичны и у них тоже есть мамы. Остановить эту войну вам под силу. И не только в дорогах дело. Меня не слышала ни одна власть. Спасите людей. Удачи", - добавил Бродский.

Михаил Бродский дал совет Владимиру Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский дал интервью своему другу, актеру Станиславу Боклану, сыгравшего премьера в сериале "Слуга народа". Украинский президент ответил на многие вопросы, хотя изначально планировалось, что с ним будут общаться журналисты на масштабной пресс-конференции.

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