Нардеп от БПП стал кандидатом в президенты Украины: первые подробности

Нардеп от фракции БПП и лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин зарегестрировался как кандидат на президентских выборах в 2019 году.
Запрос на регистрацию от него поступил 3 января. Об этом со ссылкой на Центральный избирательный комитет пишет "Интерфакс".
Сергей Каплин
Facebook Сергей Каплин
"Около 10:30 пришел и подал документы для регистрации кандидатом в президенты Сергей Каплин", — заявили в ЦИК.
Сергей Каплин
Facebook Сергей Каплин
Сергей Каплин прошел в парламент в 2014 от 144-го округа в Полтавской области. Является первым заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения и членом групп нескольких межпарламентских связей с рядом стран.
Также известен как участник нескольких громких скандалов. Так, в июле 2017 Каплин и нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук подрались на митинге, который устроил сам же Каплин.
В декабре того же года Сергей Каплин и его сторонники ворвались в Министерство юстиции с флагами Социалистической партии, после чего были задержаны силовиками.
В октября 2018 у здания Кабинета министров его облили неизвестным веществом с неприятным запахом, похожим на фекалии.
Как писал OBOZREVATEL:
Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.
31 декабря стартовала избирательная кампания выборов президента страны, которые состоятся в марте 2019 года.
Первым кандидатом, который подал документы в ЦИК, стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко.
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