Нардеп от БПП стал кандидатом в президенты Украины: первые подробности

Нардеп от фракции БПП и лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин зарегестрировался как кандидат на президентских выборах в 2019 году.

Запрос на регистрацию от него поступил 3 января. Об этом со ссылкой на Центральный избирательный комитет пишет "Интерфакс".

Сергей Каплин Facebook Сергей Каплин

"Около 10:30 пришел и подал документы для регистрации кандидатом в президенты Сергей Каплин", — заявили в ЦИК.

Сергей Каплин Facebook Сергей Каплин

Сергей Каплин прошел в парламент в 2014 от 144-го округа в Полтавской области. Является первым заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения и членом групп нескольких межпарламентских связей с рядом стран.

Также известен как участник нескольких громких скандалов. Так, в июле 2017 Каплин и нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук подрались на митинге, который устроил сам же Каплин.

В декабре того же года Сергей Каплин и его сторонники ворвались в Министерство юстиции с флагами Социалистической партии, после чего были задержаны силовиками.

В октября 2018 у здания Кабинета министров его облили неизвестным веществом с неприятным запахом, похожим на фекалии.

Как писал OBOZREVATEL: