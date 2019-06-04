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"Нападение" Румынии на Украину: в Раде отреагировали на скандальное видео

2.1тЧитать материал на украинском

Популярное в интернете провокационное видео под названием "Румынско-украинская война 2022" направлено на раскачивание ситуации в Украине накануне парламентских выборов.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Рябчин, комментируя видеоролик с "нападением Румынии на Буковину".

Депутат считает, что украинскому руководству не следует реагировать на подобные вещи на высоком уровне. По его мнению, "это слишком".

"Я верю в наших военнослужащих... У меня нет сомнения, что наши ребята защитят Украину, не дадут таким сценариям произойти. Если кто-то хочет поиграться, сделать определенную политизацию, раскачивать ситуацию перед выборами – это на их совести", – подчеркнул Рябчин.

Новости
Румыния нападет? Военный эксперт оценил видео о захвате Буковины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил об угрозе территориальной целостности страны из-за скандального видео в интернете под названием "Румынско-украинская война 2022". Видеоролик повествует о захвате Румынией территории Буковины в результате широкомасштабной войны.

Позже автор видео призвал относиться к ролику как к шутке. По его словам, он описал альтернативную реальность, которая ляжет в основу его электронной книги. Мужчина совсем не ожидал, что в Киеве его клип воспримут настолько серьезно. Менее чем за сутки ролик посмотрели свыше 200 тысяч человек.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Анатолий Матиос
Место
Румыния
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Смолина Аня
Смолина Аня
Спacибo всем тем, кто пoкaзaл мнe чудо-cайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁91pe54 Прoстo прoйдя oпpoс полyчилa пoчти полyгoдoвyю зaрплaту)) Пoльзyйтecь, пока ecть вoзмoжнoсть=)
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Макарский Александр
Макарский Александр
Защитят,як Крым
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