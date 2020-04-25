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25 апреля • обновлено в 16:34
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Олег Сенцов
Олег Сенцов
Украинский кинорежиссер Все статьи автора

Нам знову продемонстрували, куди рухається Україна

4.1т
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Учора нам знов продемонстрували куди рухається наша країна. За день до цього міністр фінансів каже, що змінювати зараз голів податкової та митниці "не до часу", а наступного дня вони вже "втратили довіру" та їх пішли. Водночас, вмить, як до цього позбавилися уряду Гончарука, генпрокурора Рябошапку та інших. І якщо до результатів роботи Нефедова ще є питання, тому що митні надходження значно зменшились, то відомство Верланова навпаки, не зважаючи на кризу, збільшило податкові перерахування до бюджету. При цьому звинувачення трехтиждневого міністра Уманського у "скрутках" ПДВ не витримує будь-яку адекватну критику.

Очищення цих двох галузей виявилось не до вподоби деякім силам, які зараз впливають на владу. Звільнені місця, і не тільки ці два, поступово займаються людьми часів Януковича та представниками олігархічних груп. За це на головних телеканалах не чіпають президента, а показують нам кіно, де за рік все змінилось на краще. Я дуже б цього хотів, але бачу зовсім інше.

Чи спробою все врятувати разом, чи у якості відволікаючого від позбавлення реформаторів маневра, в уряд запрошують Саакашвілі. Можна по-різному ставитися до колишнього президента Грузії, але, і його прихильники, і хейтери, визнають, що це дестройер, який може зламати систему. Навряд чи йому це дадуть зробити, але шуму буде вдосталь.

Я не є прихильником ні Зеленського, ні Порошенка, ні будь-кого з нинішніх політиків. Мені не байдуже лише Україна та її народ. І я буду завжди підтримувати тих, хто щиро дбає про їх інтереси, але, нажаль, я бачу все менше таких людей зараз у владі.

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Автор
Олег Сенцов Олег Сенцов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олега Сенцова
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ящер, когда до вас дойдет, что половина вашей страны против " це европы " настолько против, что готовы убивать своих же граждан.
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