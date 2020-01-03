НАБУ начало расследование в отношении разговоров Трубы: опубликованы документы

НАБУ начало расследование в уголовном производстве в отношении вероятных разговоров бывшего директора ГБР Романа Трубы с чиновниками.

Выписка из единого реестра досудебных расследований поступила на адрес Адвокатского объединения "Головань и партнеры". Об этом рассказал адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань в своем блоге для "Украинской правды", опубликовав соответствующие документы (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Так, детективы НАБУ начали досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации по статье 369-2 ч.2 УК (Злоупотребление влиянием), выполняя постановление Высшего антикоррупционного суда от 13 декабря прошлого года.

НАБУ начало расследование в отношении разговоров Трубы Андрей Гудзенко/LIGA.net

Еще 4 декабря было направлено сообщение об уголовном правонарушении в отношении вероятных разговоров Трубы с сотрудниками Офиса президента, впрочем, уполномоченные лица НАБУ соответствующие сведения в ЕРДР должным образом не внесли.

Это было обжаловано в Высший антикоррупционный суд. Уже 13 декабря постановлением ВАКС уполномоченные лица НАБУ были обязаны внести их в ЕРДР и выдать заявителю соответствующую выписку.

Также адвокаты Порошенко инициировали целый ряд уголовных производств против Трубы.

Документы по расследованию относительно разговоров Трубы Украинская правда

Документы по расследованию относительно разговоров Трубы украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!