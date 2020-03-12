На советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо напал бывший кандидат в нардепы от партии "Свобода" Юрий Капля.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел, именно он ударил Сивохо ногой из толпы.

Сивохо после нападения

Издание отмечает, что среди 17 задержанных представителей полка "Азов" Капли не оказалось.

Правоохранители решают, будут ли предъявлять ему подозрение по статье 296 (хулиганство) УК.

Юрию Капле 31 год. На внеочередных парламентских выборах он был кандидатом в народные депутаты по 203 мажоритарному округу от партии Олега Тягнибока "Свобода", но проиграл.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 марта Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. В ходе выступления он заявил, что за шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Следовательно, подчеркнул советник секретаря СНБО, Украине нужен мир.

После этого ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин сорвал выступление Сивохо, обозвав его предателем и врагом Украины.

Позже конфликт перерос в потасовку. Сивохо после слов Тамарина покинул зал, где проходила презентация, однако представители "Нацкорпуса" пошли за ним. В холле его толкнули, и советник секретаря СНБО упал.

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