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12 марта • обновлено в 18:11
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На Сивохо напал "свободовец" Юрий Капля – СМИ

2.4т
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На советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо напал бывший кандидат в нардепы от партии "Свобода" Юрий Капля.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел, именно он ударил Сивохо ногой из толпы.

Сивохо после нападения

Сивохо после нападения

Издание отмечает, что среди 17 задержанных представителей полка "Азов" Капли не оказалось.

Правоохранители решают, будут ли предъявлять ему подозрение по статье 296 (хулиганство) УК.

Юрию Капле 31 год. На внеочередных парламентских выборах он был кандидатом в народные депутаты по 203 мажоритарному округу от партии Олега Тягнибока "Свобода", но проиграл.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Теги
ВО Свобода СНБО
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