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На пороге Третья мировая? Цимбалюк объяснил, зачем Украине ракеты против России

1.6тЧитать материал на украинском

Украинцам не стоит относиться к разговорам о создании ракетного щита для защиты от агрессии России как к предвыборным обещаниям. Такая идея имеет смысл, поскольку страна-агрессор снова заговорила о повторении сценария Карибского кризиса.

Украину же в данном случае Россия воспринимает как разменную монету в силовом состязании с США. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Казалось бы, ну что нам до вот этих боданий США и Российской Федерации? У них там длинные ракеты, соревнования, кто главный на планете и так далее. Но понимаете, в чем дело? На самом-то деле когда разговоры заходят о таком соперничестве, мы всегда возвращаемся к Украине и Грузии. Потому что, согласно извращенной российской логике, эти ракеты малой и средней дальности могут быть размещены в Украине и Грузии. То есть намного ближе к этому заветному окну за кремлевской стеной", — говорит он.

Ракеты

Ракеты

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"И Владимир Путин в связи с этой зарубой проводит параллели с Карибским кризисом, когда в начале 60-х товарищ Брежнев и его кузькина мать разместили ракеты на Кубе. И тогда мы чуть не начали Третью мировую войну. Но сейчас приближение американских ракет в Европу Россия рассматривает примерно так, как во время Карибского кризиса это делали в США", — добавил Цимбалюк.

Журналист также обратил внимание на то, что при любом конфликте между США и Россией под ударом в итоге всегда оказывается Украина. Страна-агрессор тут же начинает грозить ей войной и уничтожением. Причем если раньше угрозы были теоретическими (когда Москва пыталась запретить Украине вступить в НАТО), то сейчас они стали вполне реальными. Украина до сих пор является нейтральной страной, однако это не уберегло ее от вооруженного вторжения. И теперь Путин продолжает грозить нашей стране потерей государственности за активное противодействие оккупантам на Донбассе.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"И вот сейчас, когда товарищи размышляют о договоре ДРСМД, подписанном в свое время между СССР и США, они опять угрожают нам. Ну это уже ни в какие ворота не лезет. Парадоксально, но Путин Украину уже рассматривает как часть западного пространства. Да, размышления такие ведутся, в первую очередь, в контексте ракетных войн. Но опять же: почему он говорит, что с Украиной просто, как с апельсином?" — размышляет Цимбалюк.

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"Возможно, это эхо первого Майдана. Ведь вы наверняка помните, что там американцы раздавали "наколотые апельсины". Но вот эта арифметическая загадка про "шесть на ум пришло, семь с ума сошло" (размышления Путина о том, за сколько до Украины долетят ракеты России. — Ред.) меня лично настораживает. Так что выборы выборами, но на эту ситуацию надо смотреть шире", — пояснил он.

Подытоживая, Цимбалюк подчеркнул, что Путин не размышляет о ракетах и Украине таким образом, что позиция России по отношению к нашей стране изменится, если победит кандидат, который больше понравится президенту РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Украине достаточно пяти лет в краткосрочной перспективе, чтобы существенно продвинуться в отечественной ракетной программе. Реальная стратегия уже внедряется в действие.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кочевенко убежден, что Украина должна создать мощное ракетное оружие как сдерживающий фактор на случай прямого вторжения России. Украинские ракеты, размещенные возле границ с РФ, смогут поражать цели далеко в тылу врага.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман ЦимбалюкВладимир Путин
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
Поцела симбалюка даже не знает, что Карибский кризис был при Хрущёве, а не при Брежневе, а вообще, он, как гениальный стратег, знает как должны лететь ракеты, и как ими должны управлять украинские патриоты.. ))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ОБОЗ слово пропустил. По стилистике надо было: "Цимбалюк ПОТУЖНО объяснил..." :-)))
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
А также читайте-" Плеяда командиров ВСУ уникальна для мировой военной науки – люди провалившие наибольшее количество операций и понесшие наибольшие потери. Например, генерал-майор Мойсюк Евгений Георгиевич прошёл исключительный «боевой путь» — он смог последовательно покомандовать всеми провалами Украины 14-го года, и каждый раз получал повышение. В марте 2014 он руководил выдвижением колонны десантников к Волновахе, где колонна была остановлена активистами и развёрнута назад. Уже летом того же года он командовал Днепропетровской воздушно-десантной бригадой в боях на Саур-Могиле. Там он успешно завёл свою бригаду в котёл, проиграл бои за ключевую высоту, понёс огромные потери… И бросив свои войска обманом вышел через будущий «коридор смерти», сорвав договорённости о выходе. Это в свою очередь стоило жизни большому количеству солдат, которых он, фактически подставил под огонь, обманув их о том, что они могут выходить за ним. Но, вместо трибунала в Украине он получил очередное повышение и командовал всей группировкой в районе Донецкого Аэропорта. Конечно же он провалил и эту задачу, пытаясь оправдаться перед начальством бросил там на смерть блокированную группировку. А потом поняв организовал видимость попыток эвакуации из уже потерянного Аэропорта «киборгов». Конечно же, эвакуировать было уже некого, а группы эвакуации также отправились в плен. А часть в морг. Казалось бы сдача «национального символа» сопротивления должна была бы закончить карьеру генерала, но и тут ему повезло. Он стал командующим группировкой «Восток», где пытаясь оправдаться за предыдущие неудачи начал бои на «Промзоне», стоившие жизни огромному количеству его подчинённых и не принесшие успеха. Но и это не закончило карьеру генерала, наоборот, он ушёл снова на повышение, став заместителем командующего десантными войсками. Вот так развивалась карьера одного из самых провальных полководцев, человека, проигравшего все бои, в которых поучаствовал"
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