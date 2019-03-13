На пороге Третья мировая? Цимбалюк объяснил, зачем Украине ракеты против России

Украинцам не стоит относиться к разговорам о создании ракетного щита для защиты от агрессии России как к предвыборным обещаниям. Такая идея имеет смысл, поскольку страна-агрессор снова заговорила о повторении сценария Карибского кризиса.

Украину же в данном случае Россия воспринимает как разменную монету в силовом состязании с США. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Казалось бы, ну что нам до вот этих боданий США и Российской Федерации? У них там длинные ракеты, соревнования, кто главный на планете и так далее. Но понимаете, в чем дело? На самом-то деле когда разговоры заходят о таком соперничестве, мы всегда возвращаемся к Украине и Грузии. Потому что, согласно извращенной российской логике, эти ракеты малой и средней дальности могут быть размещены в Украине и Грузии. То есть намного ближе к этому заветному окну за кремлевской стеной", — говорит он.

Ракеты CRiME

"И Владимир Путин в связи с этой зарубой проводит параллели с Карибским кризисом, когда в начале 60-х товарищ Брежнев и его кузькина мать разместили ракеты на Кубе. И тогда мы чуть не начали Третью мировую войну. Но сейчас приближение американских ракет в Европу Россия рассматривает примерно так, как во время Карибского кризиса это делали в США", — добавил Цимбалюк.

Журналист также обратил внимание на то, что при любом конфликте между США и Россией под ударом в итоге всегда оказывается Украина. Страна-агрессор тут же начинает грозить ей войной и уничтожением. Причем если раньше угрозы были теоретическими (когда Москва пыталась запретить Украине вступить в НАТО), то сейчас они стали вполне реальными. Украина до сих пор является нейтральной страной, однако это не уберегло ее от вооруженного вторжения. И теперь Путин продолжает грозить нашей стране потерей государственности за активное противодействие оккупантам на Донбассе.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"И вот сейчас, когда товарищи размышляют о договоре ДРСМД, подписанном в свое время между СССР и США, они опять угрожают нам. Ну это уже ни в какие ворота не лезет. Парадоксально, но Путин Украину уже рассматривает как часть западного пространства. Да, размышления такие ведутся, в первую очередь, в контексте ракетных войн. Но опять же: почему он говорит, что с Украиной просто, как с апельсином?" — размышляет Цимбалюк.

"Возможно, это эхо первого Майдана. Ведь вы наверняка помните, что там американцы раздавали "наколотые апельсины". Но вот эта арифметическая загадка про "шесть на ум пришло, семь с ума сошло" (размышления Путина о том, за сколько до Украины долетят ракеты России. — Ред.) меня лично настораживает. Так что выборы выборами, но на эту ситуацию надо смотреть шире", — пояснил он.

Подытоживая, Цимбалюк подчеркнул, что Путин не размышляет о ракетах и Украине таким образом, что позиция России по отношению к нашей стране изменится, если победит кандидат, который больше понравится президенту РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Украине достаточно пяти лет в краткосрочной перспективе, чтобы существенно продвинуться в отечественной ракетной программе. Реальная стратегия уже внедряется в действие.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кочевенко убежден, что Украина должна создать мощное ракетное оружие как сдерживающий фактор на случай прямого вторжения России. Украинские ракеты, размещенные возле границ с РФ, смогут поражать цели далеко в тылу врага.

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