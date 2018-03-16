На линии фронта: Порошенко посетил зону АТО

Президент Петр Порошенко 16 марта посетил поселки Катериновка и Золотое на линии разграничения в Луганской области.

О визите главы государства в зону АТО сообщил в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Как известно, Катериновка вернулась под контроль Украины в начале 2018 года.

В Золотом ранее построен контрольно пропускной пункт через линию столкновения, но из-за постоянных обстрелов он так и не открылся.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Днепре умер тяжелораненый боец АТО.