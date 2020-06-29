В Краматорске, Донецкая область неизвестные люди напали на офис политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщает пресс-служба политсилы в Facebook, нападение произошло в ночь на 29 июня. Со слов главы приемной Светланы Фоминой, люди в масках повредили входные двери, а также с помощью баллонов с краской исписали офис надписями.

Нападение на офис ОПЗЖ в Краматорске Facebook\Денис Казанский

"Все сделано исподтишка, под покровом ночи, специально, чтобы не было видно лиц хулиганов. Пришли молодчики, попытались ворваться в приемную, но не получилось. В итоге разбили стеклянные двери, облили краской весь фасад и прилегающую территорию, написали свои лозунги и ретировались с места преступления", – говорится в сообщении.

Журналист Денис Казанский в соцсети отметил, что офис ОПЗЖ находится на улице Стуса.

"Кажется, местные не рады новой приемной ОПЗЖ. Офис партии Медведчука на улице Стуса – особый цинизм, конечно. Не удивлюсь, если специально выбирали помещение именно на этой улице, чтобы поглумиться", – отметил он.

Нападение на офис ОПЗЖ в Краматорске Facebook\Денис Казанский

Добавим, что неизвестные лица залили стены красной краской и оставили надписи на стенах "Смерть ворогам" и "Смерть російським окуп (оккупантам – Ред.)".

Нападение на офис ОПЗЖ в Краматорске Facebook\Денис Казанский

На Донеччине офис партии Медведчука залили "кровью" и расписали надписями "Смерть врагам!" Facebook\ОПЗж

На Донеччине офис партии Медведчука залили "кровью" и расписали надписями "Смерть врагам!" Facebook\Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей "Оппозиционной платформы – за жизнь".