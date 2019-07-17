"Мы вами гордимся!" Глава Львовской ОГА публично подлизался к Садовому

Новый глава Львовской ОГА Маркиян Мальский, которого назначил президент Украины Владимир Зеленский, публично подлизался к мэру Львова Андрею Садовому.

С комплиментарной речью в его адрес он выступил во время назначения нового и. о. директора департамента градостроительства, сообщается на сайте Львовского городского совета.

"Хочу твердо заявить о том, что интересы города Львова для области имеют особое место. Мы будем делать все, что в наших силах, для того, чтобы улучшать вашу с нами и с жителями Львовщины жизнь. Думаю, что мы вместе сможем воплотить многие проекты", – начал нахваливать Садового Мальский.

Садовый и Мальский Сайт Львовского городского совета

"Напряжение, которое существовало в прошлом, уверяю, что его не будет. Давайте совместно догонять то, что было потеряно в тот период, когда это напряжение было. Спасибо Андрею Ивановичу за то, что он действительно тот мэр, которым гордится Львовщина. Действительно много эффективной работы сделано, даже в той блокаде, которая существовала. Благодарю вас, как львовянин, за осуществленную вами работу и призываю всех к новым успешным проектам", – продолжил сыпать показушными комплиментами новый глава Львовщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский назначил Мальского главой Львовской областной государственной администрации 5 июля.

Ранее он был внештатным советником председателя Львовской ОГА по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также заместителем председателя Консультативного совета при прокуратуре Львовской области.

Также 34-летний Мальский работал адвокатом в объединении Arzinger, где возглавлял западный филиал. Перед тем был юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.

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