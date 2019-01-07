''Мы не позволим!'' Порошенко обратился к России с жестким посланием

Украина не позволит России решать, как использовать Азовское море и Керченский пролив.

Такое заявление в интервью телеканалу CNN Turk сделал президент Петр Порошенко, уточнив, что для защиты интересов государства будут применяться все правовые механизмы, передает пресс-служба президента.

"Мы никогда не признаем оккупацию Азовского моря, что Россия пытается сейчас сделать. Мы никогда не признаем оккупацию Керченского пролива. И мы настаиваем на международном праве, мы будем использовать Керченский пролив и Азовское море. Потому, что Азовское море – это зона экономической активности мультимиллионной агломерации на востоке моей страны. Мне ненавистна мысль, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину как именно нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба президента Украины

Он напомнил, что российские военные в нейтральных водах Черного моря напали на военное судно украинского флота, открыли огонь из 30-мм орудия, без всякой причины открыли огонь по морякам. Украина имеет доказательства, что атака была осуществлена ​​в нейтральных водах.

"Мы имеем видео, радиоперехват, спутниковые снимки – у нас есть все. В нейтральных водах Черного моря, недалеко от Турции, кстати. И Россия говорит о провокации? Это открытые международные воды, это внутренние украинские воды. Есть международное право и двусторонний договор, где Керченский пролив это общий пролив, относящийся и к Украине, и к России. И это был всего лишь плановый переход из Одессы в Мариуполь для ротации этих двух малых военных судов. Они не имеют никакого дополнительного вооружения, дополнительных членов экипажа, ничего", – добавил глава государства.

Петр Порошенко Пресс-служба прзидента Украины

Порошенко подчеркнул, что Россия не может объяснить, почему и кто принял решение напасть на украинские корабли. Однако, это юридическая ответственность РФ за нападение. Президент напомнил, что захваченные моряки являются военнопленными, а Москва должна их вернуть. Он также добавил, что весь мир потребовал от России освободить моряков.

"Потому что Путин не смог объяснить, что именно он делает, почему он открыл огонь, почему он напал на военный корабль. Ситуация становится все хуже", – сказал президент.

Он потребовал от Москвы дать объяснение, почему новый комплекс противовоздушной обороны С-400, новый противокорабельный комплекс сейчас расположены в Керчи и Феодосии.

"Это совершенно недопустимо. Мы не позволим милитаризировать Черное море. И в данной ситуации мы должны быть готовы ответить", – резюмировал Порошенко.

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