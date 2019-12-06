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6 декабря • обновлено в 12:22
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"Мог пошутить": Разумков объяснил слова Зеленского о разгоне нардепов

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский мог пошутить по поводу того, что депутатов нынешней Верховной Рады уже пора менять.

Такое мнение выразил спикер Рады Дмитрий Разумков "Новому времени". Он прокомментировал заявление, которое Зеленский сделал на форуме "Украине растет вместе со мной".

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"Вам лучше об этом все же спросить у Владимира Александровича. Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", – сказал Разумков.

Разумков объяснил слова Зеленского о разгоне Рады

Разумков объяснил слова Зеленского о разгоне Рады

Укрправда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что нардепов новой Рады уже пора менять.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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