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''Мирный план'' ОБСЕ по Донбассу: в ООН сделали противоречивое заявление

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Генсек ООН не получал обращений от спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика относительно нового "мирного плана" по Донбассу.

Об этом в среду, 30 января, рассказал пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

"Мы видим из сообщений в СМИ, что кто-то предложил такой план. Я не знаю ни о каких официальных обращениях от ОБСЕ в ООН, которые бы объясняли подробности этого плана", — сказал пресс-секретарь.

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Он отметил, что не может комментировать план Сайдика, пока не увидит его во всех подробностях, а также добавил, что ООН поддерживает "Нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы в Минске и ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Мартин Сайдик

Мартин Сайдик

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, о новом "мирном плане" по Донбассу Мартин Сайдик рассказал в интервью Kleine Zeitung. По его словам, он должен объединить усилия ОБСЕ и ООН.

В Украине раскритиковали план Сайдика по Донбассу, заявив, что он не имеет новых предложений и нуждается в доработке.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Мартин Сайдик
Место
Украина
Теги
ОБСЕООН
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