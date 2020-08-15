МИД Украины впервые прокомментировало выборы в Беларуси

Выборы президента Беларуси: в МИД Украины прокомментировали результаты.
МИД Украины заявило, что официально обнародованы результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе.
Таким образом, Министерство иностранных дел не признало итоги выборов. "Мы в общем разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом", – сказано на сайте ведомства.
Отметим, ранее в ЕС заявили о фальсификации результатов голосования и необходимости санкций против ответственных лиц.
В сообщении украинских дипломатов подчеркивается, что Украина "чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев".
МИД призвало руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.
"Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов", – заявили в министерстве.
Отмечается, что Украина считает Беларусь "особенно близкой страной". Государство готово приложить все усилия, чтобы помочь Беларуси "пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах с результатом 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
Действующий глава Беларуси заявил, что массовые протесты в стране якобы "заводят" люди из-за границы. Он призвал граждан "не высовываться на улицы".
Лукашенко также оправдал действия силовиков во время жестких разгонов, однако "попросил" не бить лежачих.
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