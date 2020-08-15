МИД Украины впервые прокомментировало выборы в Беларуси

МИД Украины заявило, что официально обнародованы результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе.

Таким образом, Министерство иностранных дел не признало итоги выборов. "Мы в общем разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом", – сказано на сайте ведомства.

Отметим, ранее в ЕС заявили о фальсификации результатов голосования и необходимости санкций против ответственных лиц.

В сообщении украинских дипломатов подчеркивается, что Украина "чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев".

МИД призвало руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.

"Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов", – заявили в министерстве.

Отмечается, что Украина считает Беларусь "особенно близкой страной". Государство готово приложить все усилия, чтобы помочь Беларуси "пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал