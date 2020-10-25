У Зеленского оценили проведение местных выборов и назвали их демократическими

Предвыборная кампания в Украине, ход голосования и в целом процесс местных выборов соответствовали демократическим стандартам и действующему законодательству.

Такое заявление после завершения голосования в воскресенье, 25 октября, сделала пресс-служба Офиса президента. На сайте ведомства сообщается, что все политические силы – участники процесса выборов, а также кандидаты имели полный спектр возможностей для донесения своей позиции до избирателей.

В ОП подчеркнули, что отдельные нарушения, которые зафиксировали правоохранители, должны быть расследованы и получить справедливый судебный ответ.

"Никаких вмешательств в избирательный процесс со стороны органов государственной власти и должностных лиц Украины не было. Это, кстати, безусловный приоритет для правового и демократического государства – абсолютно свободное волеизъявление граждан", – отметила пресс-служба.

В ОП заявили, что не сомневаются: подсчет голосов также будет "честным, профессиональным, безупречным и без всякого традиционного искусственного затягивания".

То, что украинцы выбрали своих представителей в органы власти местного уровня, в Офисе президента назвали ключевым достижением.

"Вероятно, в части городов состоятся так называемые вторые туры голосования за городских голов. В результате успешной реформы децентрализации именно местный уровень власти стал ключевым в создании действительно комфортных и цивилизованных условий жизни в городах, областях, районах и общинах.

Вертикаль центральной власти ежегодно увеличивает финансовый потенциал и возможности, которые передаются на места. От эффективности и добродетели избранных сельских, поселковых, городских голов и депутатов местных советов будет зависеть качество жизни каждого гражданина", – сказано в сообщении.

Указывается, что центральная власть готова сотрудничать со всеми представителями горизонтали местной власти ради создания и усиления цивилизованных условий жизни по всей Украине.

"Отдельно отметим, что ситуация с безопасностью и профессиональная организация избирательной процедуры позволила провести местные выборы в тех общинах на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей, где их было возможно вполне безопасно организовать – согласно выводам соответствующих органов", – добавили в ОП.

Пресс-служба обратилась к украинцам из оккупированных территорий, заявив: "Мы обязательно вернем конституционный порядок ко всем ныне неподконтрольным Украине районам Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Пока, как сказали в Офисе Владимира Зеленского, провести выборы там невозможно.

"Но после полной деоккупации, восстановления вполне безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами", – подытожила пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, на местных выборах-2020 в Украине право проголосовать получили 28 миллионов 622 тысячи избирателей.