"Мешаем им!" Труба ответил на призыв Зеленского перезагрузить ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба ответил на обвинения в том, что его бывший коллега еще со времен ГПУ якобы за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР.

По его словам, информация имеет определенные неточности и одновременно дискредитирует репутацию возглавляемого им ведомства. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Напомним, что ранее официально обвинил его соратника в получении взяток президент Владимир Зеленский, заявив в связи с этим о необходимости перезапуска Бюро.

"Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении", – сказал на это Труба.

Владимир Зеленский и Роман Труба

В то же время он признался, что не знает, действительно ли существует уголовное производство и пытался ли кто-то заработать на ГБР, подчеркнув, что это должны выяснять его коллеги.

"Ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований", – отметил Труба.

Директор ГБР добавил, что его слишком активно "пытаются снять с должности", одновременно прибегая к различным фантазиям и распространению фейков. Он убежден: это свидетельствует о том, что нынешнее Госбюро расследований якобы "мешает власти".

"Какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже анонсы борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся", – подытожил Труба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Близкий соратник главы Госбюро расследований Романа Трубы Игорь Щербина якобы пытался продать закрытие дела в ГБР за 150 тысяч долларов. Он и некий Шевченко В. получили 50% суммы. Сейчас НАБУ проводит обыски, а Трубу проверяют на причастность к преступлению.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске Бюро.

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