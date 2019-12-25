Меркель поздравила Порошенко с праздниками

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко получил личное поздравление с Рождеством Христовым и Новым годом от Канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ангела Меркель пожелала Петру Порошенко счастливых рождественских и новогодних праздников, а также мирного и успешного 2020-го года.

"Спасибо Ангеле Меркель за личное поздравление с Рождеством Христовым и Новым годом. Взаимно хочу пожелать веселых праздников и успешного и счастливого 2020 года!", – написал Петр Порошенко на своей странице в сети.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram