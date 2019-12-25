Меркель поздравила Порошенко с праздниками

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко получил личное поздравление с Рождеством Христовым и Новым годом от Канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ангела Меркель пожелала Петру Порошенко счастливых рождественских и новогодних праздников, а также мирного и успешного 2020-го года.
"Спасибо Ангеле Меркель за личное поздравление с Рождеством Христовым и Новым годом. Взаимно хочу пожелать веселых праздников и успешного и счастливого 2020 года!", – написал Петр Порошенко на своей странице в сети.
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