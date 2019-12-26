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27 декабря • обновлено в 02:10
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"Исконные русские территории – это болота!" Мэр Херсона резко ответил на амбиции Путина

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Депутаты городского совета Херсона и мэр города Владимир Николаенко ответили президенту РФ Владимиру Путину на слова о Причерноморье как "исконно российской территории".

Соответствующее обращение Николаенко поддержали 33 депутата горсовета, сообщила пресс-служба.

"Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой. Все остальное – это территории, которыми московиты завладели, благодаря собственной животной жестокости и коварству.

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Нарушая договоренности, пренебрегая обещаниями, используя слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить великую империю. Большую по размерам, я имею в виду. Эта империя стоит на костях", – ответил мэр.

Он добавил, что юг Украины является украинским "этнически, ментально, географически, культурно", а Россия, построенная на зле, обречена.

"Причерноморья столь прекрасно и далеко от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-либо отношение", – сказано в обращении.

Владимир Путин

Владимир Путин

Вечерние ведомости

Как писал OBOZREVATEL, на пресс-конференции в Москве 19 декабря Владимир Путин назвал "все Причерноморья, западные земли русские" "исконно русскими территориями, которые в Украине вообще никогда не имели никакого отношения", и пообещал разобраться с этим.

Читайте также в нашем материале, о чем еще говорил глава РФ на ежегодной пресс-конференции.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина Херсон
Тег
политика
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Лучше и не скажешь! Молодцы! Хорошо указали моцковским свиньям их место, с их недосцарем!
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