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15 января • обновлено в 19:58
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"Меня стошнило!" замглавы "Голоса" попался за мерзким занятием в Раде: видео

3.9т
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Народного депутата, заместителя фракции "Голос" Ярослава Юрчишина поймали на заседании Верховной Рады за нелицеприятным занятием – парламентарий ковырялся в носу.

Подтверждающее видео, снятое в среду, 15 января, опубликовала на своей странице в Facebook волонтер и блогер Зоряна Олексив (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Борец с коррупцией пока смог побороть только козявки в носу. Наверное, не хватает на другие продукты питания", – посмеялась она.

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Юрчишин ковырялся в носу в Раде

Юрчишин ковырялся в носу в Раде

Скриншот из видео

Так, на кадрах видео, как Юрчишин засунул палец в нос, а затем в рот. Далее он повторил действие с другим пальцем.

Юрчишин ковырялся в носу в Раде

Юрчишин ковырялся в носу в Раде

my.ua

"Меня стошнило", "Вкусно?" – отреагировали в комментариях.

"Меня стошнило!" замглавы "Голоса" попался за мерзким занятием в Раде: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 и 15 января сразу несколько депутатов отличились неподобающим поведением в Раде.

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Читайте все новости по теме "Скандалы с депутатами Верховной Рады" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы с депутатами Верховной Рады
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
а Кива тот даже дрочит в Раде
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
И козявки ел наверное?
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