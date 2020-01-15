"Меня стошнило!" замглавы "Голоса" попался за мерзким занятием в Раде: видео

Народного депутата, заместителя фракции "Голос" Ярослава Юрчишина поймали на заседании Верховной Рады за нелицеприятным занятием – парламентарий ковырялся в носу.
Подтверждающее видео, снятое в среду, 15 января, опубликовала на своей странице в Facebook волонтер и блогер Зоряна Олексив (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Борец с коррупцией пока смог побороть только козявки в носу. Наверное, не хватает на другие продукты питания", – посмеялась она.
Юрчишин ковырялся в носу в Раде
Скриншот из видео
Так, на кадрах видео, как Юрчишин засунул палец в нос, а затем в рот. Далее он повторил действие с другим пальцем.
Юрчишин ковырялся в носу в Раде
my.ua
"Меня стошнило", "Вкусно?" – отреагировали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 и 15 января сразу несколько депутатов отличились неподобающим поведением в Раде.
Сначала спящим поймали "слугу народа" Игоря Васылива. Он заверил, что ему просто "было скучно".
Потом отличилась нардеп от "Слуги" Людмила Марченко, которая, закрываясь руками и волосами, смотрела видео на телефоне.
Также снова попал в кадр представитель "ОПЗЖ" Илья Кива. Он рассматривал в сессионном зале снимки голой женщины.
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