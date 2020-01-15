"Меня стошнило!" замглавы "Голоса" попался за мерзким занятием в Раде: видео

Народного депутата, заместителя фракции "Голос" Ярослава Юрчишина поймали на заседании Верховной Рады за нелицеприятным занятием – парламентарий ковырялся в носу.

Подтверждающее видео, снятое в среду, 15 января, опубликовала на своей странице в Facebook волонтер и блогер Зоряна Олексив (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Борец с коррупцией пока смог побороть только козявки в носу. Наверное, не хватает на другие продукты питания", – посмеялась она.

Юрчишин ковырялся в носу в Раде Скриншот из видео

Так, на кадрах видео, как Юрчишин засунул палец в нос, а затем в рот. Далее он повторил действие с другим пальцем.

Юрчишин ковырялся в носу в Раде my.ua

"Меня стошнило", "Вкусно?" – отреагировали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 и 15 января сразу несколько депутатов отличились неподобающим поведением в Раде.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram