Медведев явился в украденный Крым: МИД Украины предупредило Россию о последствиях

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 28 июля в аннексированный Крым.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что визит российской делегации не был согласован с украинской стороной.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничная цель "визита" – участие в параде оккупационного флота России", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь.

"Попытки российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам", – добавили в МИД.

В соответствии с нормами международного права, ответственность за негативные последствия для Крыма, которые могут наступить "в результате присутствия на полуострове оккупационных властей, возлагаются на РФ как государство-оккупанта".

Как пишет "РИА Новости", Медведев планирует пробыть на оккупированном полуострове два дня. Запланированы его встречи с так называемыми главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

Медведев также должен провести совещание по реализации российских проектов на полуострове.

Дмитрий Медведев

Напомним, День военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В аннексированном Севастополе в этот день оккупанты проводят военно-морской парад.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дмитрий Медведев выдвинул Украине ультиматум по газу.

Он заявил, что продление договоренностей о транзите российского природного газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от судебных споров.

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