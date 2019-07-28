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Медведев явился в украденный Крым: МИД Украины предупредило Россию о последствиях

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 28 июля в аннексированный Крым.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что визит российской делегации не был согласован с украинской стороной.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничная цель "визита" – участие в параде оккупационного флота России", – сказано в сообщении.

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В министерстве отметили, что продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь.

"Попытки российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам", – добавили в МИД.

В соответствии с нормами международного права, ответственность за негативные последствия для Крыма, которые могут наступить "в результате присутствия на полуострове оккупационных властей, возлагаются на РФ как государство-оккупанта".

Как пишет "РИА Новости", Медведев планирует пробыть на оккупированном полуострове два дня. Запланированы его встречи с так называемыми главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

Медведев также должен провести совещание по реализации российских проектов на полуострове.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Напомним, День военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В аннексированном Севастополе в этот день оккупанты проводят военно-морской парад.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дмитрий Медведев выдвинул Украине ультиматум по газу.

Он заявил, что продление договоренностей о транзите российского природного газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от судебных споров.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Крым Новости Крыма Россия Новости России политика
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что визит российской делегации не был согласован с украинской стороной.Прикольный анекдот
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Шта? Это они серьезно что ли? А какие "последствия" будут? Медведева арестуют?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 28 июля в аннексированный Крым." Правильно выразило: там и так жизнь не сладкая, а тут ещё этот приезд...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Шапиро Женька, "Правильно выразило: там и так жизнь не сладкая, а тут ещё этот приезд..." ------------------ На Украине-то она разумеется слаще. Видимо нерабы бегут с Украины , боясь как бы ж@па не склеилась))))
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Стасов Михаил
Стасов Михаил
Шапиро Женька, Если бы той укрой правили не бандиты с ворами, никто бы не бежал от неё, как от чумы, что за четверть века унесла более 25-ти миллионов
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