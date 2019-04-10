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Обсуждали пленных украинских моряков: Медведчук встретился с Путиным

1.3тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил его встречу со своим кумом, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Говорит Москва". Они обсуждали освобождение пленных украинских моряков.

"У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно, он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков", – рассказал Песков.

Новость обновляется.

Путин и Медведчук

Путин и Медведчук

24 Канал

Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения. Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.

Обсуждали пленных украинских моряков: Медведчук встретился с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук и Бойко полетели в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером 22 марта.

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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Насpал на Поpошенко с Омеляном и полетел пpямым pейсом в Москву.Уважуха.
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