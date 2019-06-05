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Медведчук принял внезапное решение по Донбассу: заявление

3.3тЧитать материал на украинском

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук продолжит свое участие в переговорах с Кремлем по решению конфликта на Донбассе.

Такое заявление сам политик сделал в среду, 5 мая, на своей странице в Twitter.

"Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира. Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать Минские соглашения", – написал он.

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Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

mignews.com.ua

Отметим, ранее в команде президента Украины Владимира Зеленского выступили против того, чтобы Виктор Медведчук представлял Украину на переговорах с Российской Федерацией. Однако политик заверил, что все равно намерен продолжать вести диалог с Россией по двум ключевым вопросам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
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