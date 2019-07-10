Медведчук и Бойко снова поехали на поклон в Москву: все подробности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 8 июля встретился со скандальным лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Они собрались в штабе партии "Единая России", сообщает пропагандистский ресурс РИА "Новости".

Также на встрече присутствовали еще один член "Оппоплатформы" Вадим Рабинович, собственник телеканала NewsOne Тарас Козак и представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов.

Бойко и Медведчук на встрече с Медведевым RIA Kremlinpool

В ходе переговоров Медведчук заявил, что между Украиной и страной-агрессором якобы назрел межпарламентский диалог. Также он пообещал, что по итогам встречи с премьером государства-оккупанта будет подготовлен меморандум о сотрудничестве.

"Украина устала от агрессии, которая ей навязывалась предыдущим руководством, но и Зеленский (президент Украины. – Ред.), не спешит в вопросах мира", – добавил скандальный кум Путина.

Также Медведчук заявил, что без сотрудничества с Россией невозможно достичь мира на Донбассе.

В свою очередь российский премьер-министр Медведев отметил, что диалог между партиями РФ и Украины свернут, а это, по его мнению, неправильно. "Мы поддерживаем желание "Оппоплатформы – За жизнь" его возобновить", – сказал Медведев.

Кроме того, он пожелал одиозной политсиле удачи на выборах и заявил, что путинская "Единая Россия" готова говорить на любые темы с украинскими депутатами.

Что касается политики Зеленского, то Медведев отметил, что Россия пока не получила внятных сигналов о том, какой курс он будет проводить.

Упомянутый выше собственник скандального NewsOne Козак также не упустил возможность высказаться на встрече с Медведевым. Он подтвердил, что телемост с Москвой, который вызвал бурю возмущений в Украине, не состоится в стране целях безопасности, однако в РФ отменен не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта Медведчук и Бойко уже ездили в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Там политики заявили, что Украина должна сохранить транзит газа путём создания газотранспортного консорциума с Россией.

В Украине резко отреагировали на визит политиков в тыл агрессора. В сети заявили, что такие встречи "тянут на уголовку".

В свою очередь СБУ заявила, что "в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям".

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Москву Бойко и Медведчука.

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