Малюська прокомментировал слухи об отставке фотографией с попкорном

Министр юстиции Украины Денис Малюська опроверг слухи о своем увольнении, заявив, что в отставку не собирается.

На странице в Facebook министр выложил в качестве комментария свое фото. На снимке он сидит за рабочим столом с ведерком попкорна и смотрит в монитор компьютера.

"Куча знакомых просят прокомментировать слухи и многочисленные публикации о том, что то меня уволят, то я сам в отставку собрался. “Комментарий на фото", – написал Малюська.

Он также пригрозил увольнением подчиненным, которые ждут его отставки.

"А вообще, если кто-то из подчиненных расслабится и перестанет быстро и активно работать, ожидая смены команды, уволю немедленно. Арбайтен! А не так, как я на фото. И нет, в отставку я пока не собираюсь", – сообщил министр.

Малюська заявил, что не собирается в отставку. Facebook Дениса Малюськи

Министр прокомментировал слухи об отставке фотографией. Facebook Дениса Малюськи

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация, что в Кабинете министров Дениса Шмыгаля в ближайшее время могут произойти очередные кадровые ротации. В частности, лишиться портфеля может министр юстиции Денис Малюська.

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