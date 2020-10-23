Ляшко рассказал о "ловцах душ", которые скупают голоса на выборах, и назвал расценки

Со сменой власти схемы подкупа избирателей не изменились, некоторые кандидаты используют на местных выборах так называемые "сетки".

Об этом рассказал бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 23 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Говоря о подкупе во время избирательной кампании на местных выборах, Ляшко привел в качестве примера 208 избирательный округ.

"Я вам могу сказать по своему 208 округу, единственному округу в Украине, где пройдут довыборы в Верховную Раду. Власть новая, а схемы подкупа старые. Несколько кандидатов сделали так называемые сетки. Буквально сегодня раздавали в пакете одной из партий по маске и по 200 грн. И пообещали, что, когда сфотографируют бюллетени и покажут, как проголосовали, добавят еще", – рассказал Ляшко.

Он добавил, что такое происходит во всех шести районах округа.

"За местные выборы подкупают, за парламентские подкупают. Это вообще катастрофа. А почему? Потому что бедные люди", – объяснил политик.

Он также уточнил, что хуже всего обстоят дела с подкупом в сельских районах, где население беднее.

"Людям дают три копейки подачки к пенсии или зарплату в селах, где работы вообще нет. А тут приходят ловцы душ и предлагают по тысяче гривен за голос. Многие люди хотят взять", – сказал бывший нардеп.

Он добавил, что даже несмотря на это, надеется на голосование людей по совести.

"Могут взять, а голосовать будут совсем иначе", – резюмировал Ляшко.

В Украине в воскресенье, 25 октября, стартуют местные выборы. Граждане выберут градоначальников, глав сельских советов, ОТО, депутатов. OBOZREVATEL разузнал и рассказал, какими нечестными методами борьбы на этот раз пользовались некоторые кандидаты и партии, чтобы увеличить свой рейтинг.