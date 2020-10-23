Ляшко рассказал о "ловцах душ", которые скупают голоса на выборах, и назвал расценки
Избирателям раздают в пакетах с партийной символикой маски и деньги
В сельской местности люди живут беднее, поэтому охотнее соглашаются на подкуп
Со сменой власти схемы подкупа избирателей не изменились, некоторые кандидаты используют на местных выборах так называемые "сетки".
Об этом рассказал бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 23 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Говоря о подкупе во время избирательной кампании на местных выборах, Ляшко привел в качестве примера 208 избирательный округ.
"Я вам могу сказать по своему 208 округу, единственному округу в Украине, где пройдут довыборы в Верховную Раду. Власть новая, а схемы подкупа старые. Несколько кандидатов сделали так называемые сетки. Буквально сегодня раздавали в пакете одной из партий по маске и по 200 грн. И пообещали, что, когда сфотографируют бюллетени и покажут, как проголосовали, добавят еще", – рассказал Ляшко.
Он добавил, что такое происходит во всех шести районах округа.
"За местные выборы подкупают, за парламентские подкупают. Это вообще катастрофа. А почему? Потому что бедные люди", – объяснил политик.
Он также уточнил, что хуже всего обстоят дела с подкупом в сельских районах, где население беднее.
"Людям дают три копейки подачки к пенсии или зарплату в селах, где работы вообще нет. А тут приходят ловцы душ и предлагают по тысяче гривен за голос. Многие люди хотят взять", – сказал бывший нардеп.
Он добавил, что даже несмотря на это, надеется на голосование людей по совести.
"Могут взять, а голосовать будут совсем иначе", – резюмировал Ляшко.
В Украине в воскресенье, 25 октября, стартуют местные выборы. Граждане выберут градоначальников, глав сельских советов, ОТО, депутатов. OBOZREVATEL разузнал и рассказал, какими нечестными методами борьбы на этот раз пользовались некоторые кандидаты и партии, чтобы увеличить свой рейтинг.