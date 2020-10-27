Ляшко назвал Гунько "слугой денег" и заявил, что выиграл выборы

Кандидат в народные депутаты от Радикальной партии Олег Ляшко обозвал "слугой денег" Анатолия Гунько – своего главного оппонента на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу на Черниговщине.

Политик заявил, что однозначно одержал победу в первом туре, а представителя от "Слуги народа" в очередной раз обвинил в подкупе избирателей. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вы видите, что сейчас происходит в моем 208-м округе. На сайте ЦИК я соревнуюсь с так называемым слугой народа, а на самом деле "слугой денег" Анатолием Гунько, который был моим конкурентом на выборах... Несмотря на подкуп, который организовал кандидат от власти, фальсификации, мы побеждаем на этих выборах", – заявил Ляшко.

Он выразил убеждение, что более чем на 30 участках в Черниговской области "подделывают протоколы в пользу Гунько".

"Именно в это время, когда я обращаюсь к вам, в Окружную избирательную комиссию 208 округа, которая находится в Бахмаче, везут переработанные протоколы по меньшей мере с 30 избирательных участков. В частности, из Борзнянского, Менского и Куликовского районов. ОИК завернула протоколы на УИК этих районов, якобы для устранения неточностей. Все они завершились тем, что Гунько там имеет большинство по сравнению с первичными протоколами. Это означает, что прямо сейчас результаты выборов на 208 округе фальсифицируют и быстро вносят данные на сайт ЦИК", – заверил лидер РПЛ.

Он также обратился к членам УИК и ОИК с требованием обеспечить честный подсчет голосов и провести их перерасчет на участках с "аномально высокой явкой". Ведь, по словам политика, именно там якобы происходили массовые фальсификации в пользу его оппонента.

Отметим, что в одномандатном избирательном округе №208 в Бахмаче по результатам обработки 85,42% протоколов кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько увеличивает отрыв от лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Так, по состоянию на 12:30 27 октября "слуга" имеет 33,13% поддержки избирателей, а его ближайший конкурент, депутат ВРУ прошлого созыва Олег Ляшко – 31,93%. Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,41% голосов.

Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают самовыдвиженцы с такой же фамилией или даже именем, как у кандидата от "Слуги народа": Гунько Анатолий Николаевич получает 2,91%, а Гунько Игорь Витальевич – 1,41% голосов.

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