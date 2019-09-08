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9 сентября • обновлено в 11:12
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Луценко назвал главную цель Путина после обмена пленными

24.7т Читать материал на украинском

Главная цель президента России Владимира Путина после обмена пленными — снять санкции ЕС против РФ.

Об этом написал на своей странице в Facebook экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он также подчеркнул, что для этого Путин будет манипулировать голландцами, которым Россия отказывает в выдаче обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха.

"Эту карту обиды голландского общества (им же созданную) будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе. Их цель — снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после сбивания МН17. Противодействие этому - задача высшего руководства государства и МИД", — отметил Луценко.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

facebook.com/LlutsenkoYuri

Также экс-генпрокурог подчеркнул, что он во время пребывания в должности организовывал юридическую подготовку при двух последних обменах. 74 наших на 306 в декабре 2017 и 35 наших на 35 вчера:

"Пишу это не для пиара — мол, и я что-то сделал. Нет. Просто и при президенте Порошенко и при новом президенте Зеленскому терпеть не могу зрадофилив, которые тоже радуются".

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Кроме того, Луценко назвал обмен пленными несколько несправедливым.

"Это максимальное моральное напряжение. Как выдать Гаджиева, который убил 7 наших и 8 ранил? Или Прасолову, которая подорвала офицера СБУ. Или как отдать подозреваемого Нидерландами в организации сбивания МН17 Цемах? Для меня ответ очевиден — это война. И обмен наших бойцов на солдат агрессора или подконтрольных им сепаратистов — не позор и не измена", — написал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину 7 сентября из российского плена вернулось 35 человек, среди которых политические заключенные и 24 моряка.

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Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Все він вірно каже. Перемовини з кремлядями це як гра з шулером - як не грай, у нього всі карти краплені.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хоть один ишак ещё не "раскрыл истинную цель Путина"?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
карьтавый правду сказал! пуйло и кремлевское опг хотят снять санции и впихнуть Донбасс без Крыма
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