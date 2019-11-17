Лидера "Слуги народа" обвинили в двойном гражданстве: подробности скандала

Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию обвинили в двойном гражданстве.

Сразу несколько телеграм-каналов распространили информацию, что народный депутат якобы владеет паспортом гражданина США. Первым из них был канал "Темный рыцарь", который связывают с одиозными мажоритарщиками СН Александром Дубинским или Максимом Бужанским.

При этом конкретные данные появились на канал "Разведчика", где сказано, что Арахамия имеет статус US Person. "Этот термин используется Соединенными Штатами применительно к: гражданину США, иностранцу, законно принятому на постоянное жительство, компании, которая зарегистрирована в США", – написано в сообщении.

"Есть достоверная информация о том, что Давид Арахамия имеет водительское удостоверение в США, полученное на имя David Broun, и паспорт гражданина США, который был выдан на имя David Arakhamiya", – утверждает источник.

Давид Арахамия

По данным канала, статус US Person Арахамия получил в связи с тем, что "его компания TemplateMonster имела американскую юрисдикцию: партнёр нардепа был гражданином США".

В свою очередь бывший народный депутат Игорь Мосийчук на своем канале заявил, что у него есть подтверждения того, что Арахамия имеет американский паспорт, причем "фактаж гораздо больший, чем у "Разведчика".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамия откровенно рассказал о конфликтах внутри "Слуги народа", заявив, что их можно решить только жесткими методами. Также он прогнозирует, что действующий состав Верховной Рады c вероятностью 75% будет распущен досрочно.

При этом у Арахамии в конце октября возник "коррупционный" конфликт с Дубинским, который вышел в публичную плоскость. Оба нардепа после ряда взаимных обвинений прошли детектор лжи, однако успешно.

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