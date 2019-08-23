Информация, что в своей электронной декларации о доходах депутат от "Слуги народа" Анастасия Красносельская официально задекларировала кошку, должна была стать таким себе "ми-ми-ми".

В сети появились перепосты изображения животинки, восседающей на фоне книги о подвиге защитников Донецкого аэропорта. Только представьте, как "девочка с глазами из самого синего льда" вписывает в раздел "ценное движимое имущество слова: "кошка Маруся - бесценна". А рядом на столе стоит стакан кефира, печенька или ещё что-то, чем поддерживают в себе силы "слуги народа", взявшиеся за изменение страны, пишет Лариса Волошина для ДС. - На руках спит киса. Фото бесценного имущества прилагаются. Новые правила против старых порядков. Догоним, перегоним и сделаем их вместе.

Помимо кошки будущий нардеп внесла в декларацию 20% киевской квартиры и еще одну квартиру в Киеве, которой она пользуется безвозмездно, парковочное место, земельный участок в 1500 кв. м в Бориспольском районе, два автомобиля - Toyota Avensis и Subaru Outback, заработок за предыдущий год в размере 538 678 грн, дополнительные доходы в сумме 19 248 грн, полученные в Институте политического образования, и наличные накопления в размере 13 000 долларов. То есть надо понимать, что киса - это все-таки не единственное, что нажито непосильным трудом.

Кошка Анастасии Красносельской www.dsnews.ua

Казалось бы, в чем проблема? Нардепы и ранее вносили в декларации несуразицу. Олег Ляшко задекларировал вилы, Арсен Аваков - идею сценария про рюкзаки. Помнится, кто-то вписал даже ценные святые мощи. Хотя это, кажется, была совсем не шутка. Мощи действительно были в отличие от триллиона долларов наличными, которые стали знаковой частью е-декларационного абсурда.

Директор НАБУ Артем Сытник тогда заявил, что "чиновники могут писать в декларациях, что хотят". Они и писали. Юморили вовсю. Вот только госпожа Красносельская присоединилась к шутникам совсем уж зря. До депутатства она работала в Центре противодействия коррупции, была членом правления, выступала профильным экспертом USAID. Сегодня её считают самой вероятной кандидатурой на место руководителя комитета по антикоррупционной реформе в Верховной Раде ІХ созыва. Кому как не ей понимать всю значимость е-декларирования чиновников в деле борьбе с коррупцией.

Имущество, задекларированное Красносельской, пристойное, но не неприличное до безобразия, как это было в декларациях чиновников-шутников из прошлой власти. Так почему же она обесценивает достижение реформы, за которое столько лет боролась в составе антикоррупционной организации? Кошка Маруся - это хорошо. Но нельзя же дискредитировать смысл антикоррупционного декларирования в попытках развлечь поклонников и подписчиков.

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Проблема с том, что привычка жить на волне скандала прочно укоренилась в сознании многих активистов. Желание понравиться, быть ближе к народу заставляет их упрощать ситуацию и заботиться только о личной узнаваемости. Именно поэтому, несмотря на достигнутые результаты, такие как е-декларирование, система "Прозоро", открытие реестров и кадастров, закон о доступе к публичной информации, Украина до сих пор имеет проблемы в построении устойчивых державных институтов. Все это привело к тому, что доверие к государству в общественном поле подорвано, а общество дезориентировано. Украинская система государственной власти не в состоянии отвечать на вызовы современности.

В этом ключе вспоминается скандал, возникший при попытке обязать борцов с коррупцией сдавать такие же декларации, которые они создали для чиновников. Вспомним, что внедрением е-декларирования в стране занимались именно активисты и уже тогда говорилось, что система громоздка и не отлажена. Много было жалоб на то, что данные в декларации приходится вносить повторно, что они исчезают или не загружаются.

"Покажите пример, сделайте то, что требуете от других", - говорили тогда борцам с коррупцией. Все это вызвало колоссальное сопротивление и разговоры о том, что общественники - не чиновники, они, мол, никому ничего не должны. Ответов о происхождении домов, квартир, машин и прочих активистских радостей от них мы так и не получили.

И вот сейчас мы видим, что войдя во власть, вместо того чтобы показывать пример своим коллегам, стать образцом кристальной принципиальности, продемонстрировать готовность следовать составленным ими же правилам, бывшие активисты ринулись наследовать тех, с кем еще вчера боролись. Они так и не поняли, что ситуация изменилась. Теперь они здесь власть. Кому, как не им, знать, что это означает быть под прицелом заслуженной и огульной критики.

Демократия - это процедура. Подрывая её или доводя до абсурда, невозможно построить успешную страну. Шуточками невозможно побороть коррупцию. Новоизбранным депутатам необходимо показать, ради чего, собственно, собирался весь этот зелёный банкет. Люди, пришедшие во власть обещали быть непохожими на предшественников. Пришло время исполнять обещания. Хотелось бы, чтобы борьба за все хорошее, в которой они поднаторели, эволюционировала наконец от флешмобов к здоровым политическим традициям.

Пора отходить от имитации и приступать к доказательствам действием своей готовности к каждодневной неблагодарной работе. А ещё новоявленным депутатам не стоит отбирать хлеб у новоявленных антикоррупционных активистов, которые, безусловно, вскорости появятся. Собственный опыт должен быть для них напоминанием, что "хайповать на мизере" гораздо выгоднее, чем корректно заполнять е-декларации. Они сами показали путь карьерного роста за скандалов по поводу и без.

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